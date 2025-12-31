《日入而息》恒指全年累升28%為2017年以來最佳表現，GPU股壁仞科技暗盤升逾八成

發改委推動出台妨礙建設全國統一大市場事項清單；明年提前批「兩重」項目2200億，支持281項目；明年提前批的兩重項目和中央預算內投資，已下達2950億元；明年「兩新」政策三方面優化，支持智能產品推廣；超長期特別國債出資1000億，創業投資引導基金啟動；指導地方均衡有序支出補貼資金，嚴打騙補、套補；國產芯片在不同場景中加速適配，應用成效非常好