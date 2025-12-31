《日入而息》恒指全年累升28%為2017年以來最佳表現，GPU股壁仞科技暗盤升逾八成

|港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關；恒指公司稱今年恒指升27.8%為2017年以來最佳表現，港股通創紀錄資金流入
|「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅
|壁仞科技(06082)暗盤收高逾80%，每手賺3152元
|港府本財政年度首八個月錄得180億元赤字
|金管局表示11月外滙基金總資產按月減少107億元；11月新批出按揭貸款額按月減少7%至291億元；11月港元存款升0.2%，人民幣存款升0.6%
|傳小米汽車明年推出四款新車，包括SU7行政版
|據報MiniMax(00100)本港IPO上市已吸引數倍認購
|國務院任命張勇接替祁斌出任中聯辦副主任
|習近平稱今年中國經濟頂壓前行，增速預計達到5%左右；習近平和普京互致新年賀電，願繼續保持密切交往
|中國製造業PMI淡季回升，建築業疲態扭轉，或得益年末財政發力；統計局指三大PMI齊返擴張，中國經濟景氣水平總體回升；內地12月RatingDog製造業PMI回升至50.1，勝預期；內地12月製造業PMI升至50.1%勝預期，時隔八個月返擴張
|發改委推動出台妨礙建設全國統一大市場事項清單；明年提前批「兩重」項目2200億，支持281項目；明年提前批的兩重項目和中央預算內投資，已下達2950億元；明年「兩新」政策三方面優化，支持智能產品推廣；超長期特別國債出資1000億，創業投資引導基金啟動；指導地方均衡有序支出補貼資金，嚴打騙補、套補；國產芯片在不同場景中加速適配，應用成效非常好
|恒指半日市跌224點報25630成交1190億元，全年累升5570點創八年來最佳表現
|2025年收官，滬綜指收升0.09%，全年漲幅逾18%連升兩年
|歐元最新報1.1733/35，日圓最新報156.61/63
|天九共享智慧申港IPO，曾俊華任準上市公司獨董
|龍旗科技通過聯交所上市聆訊，首九個月純利增近18%
|港股GPU第一股壁仞科技(06082)暗盤開報38元，較招股價高94%每手賺3680元
|中國奧園(03883)12.1億人幣境內借款獲展期，續探索潛在資產出售機會
|力高集團(01622)已成功將本金總額累計約27億人幣境內貸款延期
|平安好醫生(01833)獲授予AAAA級品牌發展力評級認證
|致豐工業電子(01710)梁德豪已辭任公司首席財務官，楊柏強接任
|中國智能科技(00464)委任一位技術總監
|恒嘉融資租賃(00379)附屬就訴訟和解方案訂諒解備忘錄
|電盈(00008)、香港電訊(06823)及富衛(01828)訂持續關連交易協議，涉電訊及保險等業務
|黎氏企業(02266)夥珠海建工控股訂戰略合作框架協議，擬設立合營公司
|北京首都機場(00694)副總經理辭任
|中國再保險(01508)委任朱曉雲為副董事長及總裁
|宋都服務(09608)終止新認購協議
|中國生物製藥(01177)治療特發性肺纖維化藥物臨床試驗完成首例患者入組
|中國恒天立信國際(00641)附屬建議出售聯營公司25%股權，交易底價3398萬人幣
|CAI控股(00080)財務總監戴文軒辭任
|京東(09618)與宇樹科技首家線下門店開業
|英恒科技(01760)旗下金脈今年汽車電子產品交付量逾1000萬件
|小米(01810)雷軍因感冒推遲跨年直播至1月3日
|BBSB(08610)今起招股計劃創業板上市，一手入場費2828.24元
|澳博(00880)旗下澳娛綜合接手凱旋門酒店娛樂場，賭枱增至逾百張
|鈞達股份(02865)稱有意布局國內及北美商業航天及太空算力市場
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共6.1萬股股份
|華訊(00833)完成收購越南電子元件生產商51%權益
|富力地產(02777)擬初步為公司境內公司債券持有人提供整體境內債券重組方案
|信銀國際推出「智安存」現金獎賞，鼓勵客戶善用存款保護措施
|易居企業(02048)公司正積極及持續地解決持續經營問題，計劃2026年完成重組
|弘陽地產(01996)本年度成功完成十三筆貸款延期或放緩還款進度
|陽光100中國(02608)已協商若干重續及延期應於12個月內到期的計息借款
|飛尚無煙煤(01738)持續與各貸款人會面協商還款方案，結果多數貸款人表示無意主張即時清償債務
|永利澳門(01128)知識產權許可協議明年應付金額上限為11.657億元
|領地控股(06999)尚未就還款續期或延期達成一致
|長城環亞控股(00583)鄒來營辭任公司財務總監之職務
|百得利控股(06909)已辭任執行董事及公司首席執行官
|先機企業集團(00176)2024年年度業績尚未敲定，繼續停牌
|騰訊控股(00700)回購106萬股，涉資逾6億元
|火岩控股(01909)多項高管人士變動
|威華達控股(00622)與梧桐國際發展(00613)股份掉期協議截止日期延至下月底
|華潤燃氣(01193)附屬獲發行中期票據接受註冊通知書
|遠大醫藥(00512)收購河北遠大九孚生物科技及保定加合精細化工，總代價3.16億人幣
|深圳高速公路股份(00548)11月外環項目路費收入日均368.7萬人幣；計劃在中國市場公開發行規模不超過15億元人民幣的公司債券
|亞洲金融(00662)何翠萍辭任財務總監
|寶新置地(00299)延遲刊發2025年年度業績公告
|建業地產(00832)已就延長約26.3億元人民幣借款達成協議
|鵬高控股(01865)完成配售可換股債券，淨籌近1.2億元
|雅居樂集團(03383)成功與多家金融機構達成初步協議，獲批本金總額約12.71億人幣借款還款期延長
|瑞風新能源(00527)終止股份認購協議及可換股債券認購協議
|中國東方(00581)附屬收購江蘇神通160萬股，總代價約2824萬元
|長江基建集團(01038)委任高寶華為獨立非執董
|中信資源(01205)預期全年溢利按年減少至少約60%
|中國電力(02380)11月合併總售電量按年增加15.38%
|北京燃氣藍天(06828)法院裁定遼河隆億將未支付代價轉讓予索人屬無效
|中國同輻(01763)附屬繳納稅款處罰，惟料影響今年純利約1.3億元人民幣
|北京健康(02389)附屬贖回逾1091萬美元基金權益
|潤華生活服務(02455)擬調整其計劃，重新分配未動用所得款項淨額
|外匯局指第三季度中國經常帳戶順差1987億美元
|首11月中國服務進出口總額7.2萬億，同比增7.1%
|汽車流通協會料明年逾1200萬輛車享報廢更新補貼，拉動新車消費150萬輛
|內地今年育兒補貼發放超2400萬人，發放率達80%
|商務部表示引導家電、手機等品牌健全價格體系，防「內捲」
|廣電總局整治「AI魔改」視頻傳播亂象，為期一個月
|5288億逆回購利率持平，今放水5028億，三日放水1.17萬億
|多家國有大行公告：明日起數字人民幣實名錢包餘額按活期利率計息
|字節跳動旗下海外AI助手Dola日活破千萬
|長鑫科技科創板IPO獲受理，募資295億，為首單預先審閱項目
|二手房增值稅9年來首調整，銷售未滿2年住房增值稅降至3%
|摩通指內地調整售房增值稅政策，無法改善購房者對房價預期
|Kimi完成5億美元C輪融資，CEO楊植麟稱公司現金儲備超百億人幣，不急於上市
|台股收升0.9%，曾攻上二萬九創新高，全年漲26%
|國台辦指環台軍演是對台獨勢力和外部干涉的嚴重警告
|日本企業高管代表團年度訪華行程取消，時隔13年再中斷
|英國政府要求中資年底前出售半導體企業FTDI逾80%股權
|中國商務部指荷蘭應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙
|中國明起對進口牛肉採取國別配額措施，超出配額加徵55%關稅
|中國科技企業據報已訂購逾200萬顆H200芯片，英偉達向台積電加單生產
|歐洲之星列車因英倫海峽隧道停電大範圍停運，正逐步恢復
|聯合國批准大幅削減2026年預算
|美國中央司令部表示已擊斃或拘捕近25名伊斯蘭國武裝分子
|韓國12月CPI按年升2.3%，符合預期
|亞洲富裕人士據報正更積極將資金轉移至瑞士
|報告揭示AI明年七大趨勢，徹底重塑各行各業工作模式
|軟銀已完成對OpenAI的225億美元追加投資
|xAI已購入第三棟大樓，加強AI算力
|銅價創2009年以來最大年度漲幅，分析預計明年仍有上漲空間
|即月期指最後交易價25648跌277點，成交40798張
|證監會歡迎覆檢委員會發表年度報告，委員會全面覆檢60宗個案；政府歡迎證監會程序覆檢委員會發表周年報告
|公營醫療服務收費改革明天實施，醫管局逾千員工解答查詢及處理繳費
|孫玉菡稱截至本月中各項人才入境計劃共收逾57萬申請
|工業貿易諮詢委員會委任陳瑞娟及謝邱安儀等10位新委員，任期兩年
|法定禁煙區明起擴大罰款倍增，控煙酒辦將加強巡查
|數字辦與數碼港推「數碼企業身份」沙盒計劃
|關鍵基礎設施條例明生效，業界指網絡安全將成企業業務策略核心，AI為資訊防禦帶來重大機遇
|佐敦谷彩興路周五截標，美聯測量料估值約16.7億元
|何文田傲玟錄大手客群斥1.73億買入5伙單位，全盤累售220伙套現超過66億
|施永青再斥資3728萬購上環、西環及九龍站三伙單位，過去三個月已買入9伙住宅
|洪水橋片區招標，投標者若引進《財富》及《福布斯》龍頭企業或高端專業服務可加分
