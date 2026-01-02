  • 會員
02/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26429升781點，高水91點

　　即月期指最後交易價26429，升781點，高水91點，暫成交92183張。即月國指期貨最後交易價9187，升284點，高水18點，暫成交87656張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，升223點，高水16點，暫成交112643張。
《經濟通通訊社2日專訊》

