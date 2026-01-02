  • 會員
期貨新聞

02/01/2026 19:18

《日入而息》恒指2026年開局大漲707點，佐敦谷住宅地共接獲8份標書

GPU第一股壁仞科技(06082)上限定價仍高開82%，每手賺3220元；首掛報捷，唐家成稱新年第一炮很重要；GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元；國產GPU四小龍壁仞科技首掛，鄭志剛參與Pre-B輪融資帳面勁賺6.54倍
地政總署表示佐敦谷住宅地共接獲8份標書；中原測量指佐敦谷住宅地招標反應合預期，估值調升至22.3億
中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%
市傳陳秉志持有的北角柯達大廈1期全幢8億沽出，美資基金接手
本港11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期；謝邱安儀稱11月份整體零售市況平穩，料上半年零售額持平
恒指公司將於2月13日公布2025年第四季度檢討結果
滙豐調查指本港百萬富翁平均39歲前晉升千萬富翁，中產階級流動資產門檻大幅提升至835萬元
韓國總統李在明周日訪華，下周一與習近平舉行峰會
《求是》指房地產企業債務仍然較高，要做好風險防範和應對預案
泰國取消1500泰銖以下網購商品進口免稅，Shein、Temu等用戶結帳時需付稅款
韓國央行指韓元兌美元疲弱，與韓國經濟基本面相差甚遠；韓國KOSPI指數創收市紀錄新高，2026年迎來強勁開局

《即日市況》
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1721/22，日圓最新報156.89/94
　　
《公司資訊》　
GPU第一股壁仞科技(06082)上限定價仍高開82%，每手賺3220元；首掛報捷，唐家成稱新年第一炮很重要；GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元；國產GPU四小龍壁仞科技首掛，鄭志剛參與Pre-B輪融資帳面勁賺6.54倍
撥康視雲(02592)基石投資者富策控股同意延長禁售期至今年7月
麗展(00488)逾99%大比數通過出售中環建行大廈五成權益
科軒動力(00476)夥新疆滙一新能源簽戰略合作，涉新能源車採購等業務合作
貓眼娛樂(01896)去年內地電影市場顯著回暖，票房及觀影人次按年增約20%
國產GPU公司燧原科技完成IPO輔導工作，騰訊為最大股東；騰訊控股(00700)回購102.9萬股，涉資約6.36億元
國富氫能(02582)完成交付424套車載高壓供氫系統
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
WKK INTL (HOLD)(00532)自願清算一家附屬公司，料產生一次性重組成本
港鐵(00066)行政總裁楊美珍履新，上任後重點推進6個已落實鐵路新項目
永倫集團3億元出售金鐘「力寶中心」舖位，持貨8年蝕60%
紫金礦業(02899)新任董事長鄒來昌稱將加大戰略性礦產資源獲取力度
蔚來(09866)李斌新年全員信表示即將迎來百萬量產車，2026年將推出三款新車
小米汽車12月交付量逾5萬輛，YU7連續四個月稱冠中大型SUV銷量
PAObank推1個月16厘港元定存吸新客，現有個人客戶享外幣兌換定存優惠
恒隆(00101)跑馬地藍塘道沽出31號獨立屋，成交價4.5億
瑞麗醫美(02135)約840萬元擬重新分配至一般營運資金
英達公路再生科技(06888)受託人斥6.1萬元購41.8萬股
港龍中國地產(06968)獲建行票據違約函件，正探討可行解決方案
聯交所表示德信中國(02019)下周三起取消上市地位
港交所(00388)歡迎紀鷺禧加入成為其風險管理委員會（法定）成員
軒竹生物(02575)李嘉逵辭任執董及總經理
達力普控股(01921)子公司獲沙特頒發臨時工業許可證
中華電力(00002)多管齊下進一步提升供電系統韌性，加快落實電力供應系統檢視結果報告建議
　
《中國要聞》　
李強稱建設國家水網，支持供水管網更新改造；部署推廣跨境貿易便利化專項行動
王文濤稱堅定不移擴大高水平對外開放，擴大入境消費
元旦電影票房超3億元，《瘋狂動物城2》當日票房冠軍
REITs擴圍，中證監推出商業不動產投資信托基金試點
中指院料中性情形下今年新房銷售面積同比降幅收窄至6.2%
2025年以舊換新商品銷售額2.6萬億元，惠及超3.6億人次
去年全年深圳口岸累計2.74億人次通關創新高，同比增14%
深圳今年以舊換新啟動，新車最高補貼2萬，家電最高補貼1500元
民營火箭公司藍箭航天IPO獲受理，擬科創板集資75億人幣
寶馬中國元旦日起降價，降幅普遍超一成，最高降30萬
問界去年交付新車突破42萬輛，12月5.7萬輛創單月新高
市場料人民幣今年正式重返「6字頭」，分析指三大因素支撐走強
上海元旦日1551對新人登記結婚，創20年來同期新高
上海口岸去年錄逾4284萬人次出入境，同比增長近18%
元旦當日跨區域人員流動量預計超2億人次，同比增兩成
《求是》指房地產企業債務仍然較高，要做好風險防範和應對預案
數字人民幣App升級，每季度末結息日後可查看結息詳情
　
《寶島快訊》　
台股收升1.33%報29349.81點再創新高，台積電飆上1585元新台幣新天價
　
《大國博弈》　
韓國總統李在明周日訪華，下周一與習近平舉行峰會
巴西或尋求向中國出口豬肉和牛內臟，以抵銷牛肉關稅影響
　
《國際要聞》　
瑞士酒吧大火造成約40死115傷，聯邦主席形容為歷來最嚴重悲劇
英國內政部表示去年共逾4萬名非法移民偷渡，史上第二高
委內瑞拉總統稱準備好與美國就打擊毒品走私嚴肅對話
2025年逾3200名巴西人被美國驅逐出境，數量創新高
特朗普延後調高軟體家具、櫥櫃及浴室櫃關稅一年；特朗普宣布從芝加哥、洛杉磯和波特蘭撤走國民警衛軍；手上瘀傷由服用阿士匹靈造成，後悔接受檢查令人質疑健康
　
《外圍經濟》　
亞市早盤黃金上漲，沙特和阿聯酋緊張局勢升溫
泰國取消1500泰銖以下網購商品進口免稅，Shein、Temu等用戶結帳時需付稅款
韓國央行指韓元兌美元疲弱，與韓國經濟基本面相差甚遠；韓國KOSPI指數創收市紀錄新高，2026年迎來強勁開局
美國上周新領失業救濟人數意外跌穿20萬大關
　
《其他消息》　
特區政府強烈譴責英國廣播公司就黎智英健康狀況作出不實報道
許正宇稱香港續推動金融市場蓬勃發展，吸引國際資金及專才
通訊局就本地收費電視節目服務牌照續期展開公眾諮詢
醫管局表示成功推行公營醫療收費改革，公立醫院首日運作暢順
香港投資基金公會委任葉森森為行政總裁，任命即日生效
市傳陳秉志持有的北角柯達大廈1期全幢8億沽出，美資基金接手
啟德零售館除夕錄12萬人次破紀錄新高，整體出租率逾90%
洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統第一階段建議道路工程獲授權進行
滙豐調查指本港百萬富翁平均39歲前晉升千萬富翁，中產階級流動資產門檻大幅提升至835萬元
經絡指2025年全年現樓按揭增逾兩成半，樓花按揭增逾五成半創5年新高
陳澤銘稱法援署短期推出措施協助災民申請法援
地政總署表示佐敦谷住宅地共接獲8份標書；中原測量指佐敦谷住宅地招標反應合預期，估值調升至22.3億
中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%
廉署拘21人涉觀塘兩個屋苑大維修工程貪污，部分人有黑社會背景
恒指公司將於2月13日公布2025年第四季度檢討結果
去年12月本港持牌代理人數按月增156人，與高位比較仍流失逾4600人
11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期
李慧琼、陳振英報名角逐新一屆立法會主席
政府委任蘇惠思出任北部都會區統籌辦事處主任
澳門元旦日錄近19萬旅客人次，創歷年新高

