期貨新聞

05/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數128479張，增24328張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(2日)共為128479張，較前增24328張；若計入其他月份的未平倉合約，總數137841張，增24676張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/01(五)1284792432813784124676
31/12(三)104151-11149113165-11065
30/12(二)11530062091242306216
29/12(一)27326-1689114534010628
24/12(三)44217-28221134712-18261

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/01(五)427104680504214921
31/12(三)380302625455002697
30/12(二)35405-204542803-2000
29/12(一)7423-1382752226-9995
24/12(三)21250-3964622212752

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

