  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

05/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26374跌55點，高水27點

　　即月期指最後交易價26374，跌55點，高水27點，暫成交83677張。即月國指期貨最後交易價9153，跌34點，高水5點，暫成交84992張。另外，即月科指期貨最後交易價5745，跌7點，高水3點，暫成交135817張。
《經濟通通訊社5日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰05/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６３７４跌５５點，成交８３６７７張

下一篇新聞︰05/01/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１３﹒２５升１２…

其他
More

05/01/2026 19:06  《日入而息》中國據報要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口，舜宇擬分拆車載相關光學業務來港上市

05/01/2026 17:29  《外圍焦點》美國公布ＩＳＭ製造業指數

05/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３７０點，跌４點，高水２３點

05/01/2026 09:15  期指高開１２９點報２６５５８，國指期貨升６０點報９２４７

05/01/2026 09:11  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０６﹒５，升６點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區