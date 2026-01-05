即月期指最後交易價26374跌55點，高水27點

即月期指最後交易價26374，跌55點，高水27點，暫成交83677張。即月國指期貨最後交易價9153，跌34點，高水5點，暫成交84992張。另外，即月科指期貨最後交易價5745，跌7點，高水3點，暫成交135817張。

《經濟通通訊社5日專訊》