即月期指最後交易價26374跌55點，成交83677張

即月期指最後交易價26374，跌55點，高水27點，成交83677張。即月國指期貨最後交易價9153，跌34點，高水5點，成交85043張。另外，即月科指期貨最後交易價5745，跌7點，高水3點，成交136009張。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/01/2026 16:46
