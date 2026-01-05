《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表演講，歐元區及美國公布PMI

里奇蒙聯儲總裁發表演講，及歐元區及美國公布PMI，料為周二（6日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，本港、德國及英國公布PMI*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間4:15pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表演講。



數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），香港公布12月採購經理人指數。4:55pm，德國公布12月綜合採購經理人指數，料由52.4降至51.5；12月服務業採購經理人指數料由53.1降至52.6。5:00pm，歐元區公布12月綜合採購經理人指數，料由52.8降至51.9；12月服務業採購經理人指數料由53.6降至52.6。5:30pm，英國公布12月綜合採購經理人指數，料由51.2升至52.1；12月服務業採購經理人指數料由51.3升至52.1。9:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料由2.3%收窄至2.1%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由54.1降至52.9。



另外，美國周三（7日）公布12月小非農ADP就業人數變動及11月JOLTS職位空缺。中國周五（9日）公布12月CPI及PPI。美國周五公布12月非農就業人口變動及失業率。

