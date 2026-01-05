  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

05/01/2026 19:07

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表演講，歐元區及美國公布PMI

　　里奇蒙聯儲總裁發表演講，及歐元區及美國公布PMI，料為周二（6日）市場焦點。

*歐洲央行執委發表講話，本港、德國及英國公布PMI*

　　各國重要經濟活動方面，周二本港時間4:15pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表演講。

　　數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），香港公布12月採購經理人指數。4:55pm，德國公布12月綜合採購經理人指數，料由52.4降至51.5；12月服務業採購經理人指數料由53.1降至52.6。5:00pm，歐元區公布12月綜合採購經理人指數，料由52.8降至51.9；12月服務業採購經理人指數料由53.6降至52.6。5:30pm，英國公布12月綜合採購經理人指數，料由51.2升至52.1；12月服務業採購經理人指數料由51.3升至52.1。9:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料由2.3%收窄至2.1%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由54.1降至52.9。

　　另外，美國周三（7日）公布12月小非農ADP就業人數變動及11月JOLTS職位空缺。中國周五（9日）公布12月CPI及PPI。美國周五公布12月非農就業人口變動及失業率。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

下一篇新聞︰05/01/2026 19:06  《日入而息》中國據報要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口，舜宇擬分拆車載相關光學業務來港上市

其他
More

05/01/2026 17:29  《外圍焦點》美國公布ＩＳＭ製造業指數

05/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３７０點，跌４點，高水２３點

05/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６３７４跌５５點，成交８３６７７張

05/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６３７４跌５５點，高水２７點

05/01/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１３﹒２５升１２…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區