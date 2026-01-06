《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美國公布PMI

華爾街投資者普遍押注美國對委內瑞拉採取的軍事行動將迅速穩定局勢，並為該國石油產業重建帶來龐大商機。美股昨日全線造好，道指刷新歷史收市新高，升594.79點或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點或0.69%，報23395.82點。港股方面，恒生指數收市報26710，升363點或1.4%，成交2918億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:25pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布12月綜合採購經理人指數，料由52.8降至51.9；12月服務業採購經理人指數料由53.6降至52.6。5:30pm，英國公布12月綜合採購經理人指數，料由51.2升至52.1；12月服務業採購經理人指數料由51.3升至52.1。今晚9:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料由2.3%收窄至2.1%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由54.1降至52.9。明日，中國公布12月外匯儲備，料由33463.7億美元升至33610億美元。

《經濟通通訊社6日專訊》