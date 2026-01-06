期指高開177點報26551，國指期貨升56點報9209

期指高開177點報26551，國指期貨高開56點報9209，科指期貨高開66點報5811。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/01/2026 09:15
