06/01/2026 16:46

即月期指最後交易價26719升345點，成交91777張

　　即月期指最後交易價26719，升345點，高水9點，成交91777張。即月國指期貨最後交易價9244，升91點，平水，成交83897張。另外，即月科指期貨最後交易價5834，升89點，高水9點，成交115399張。
《經濟通通訊社6日專訊》

