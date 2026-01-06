【夜期時段】即月期指最新報26687點，跌32點，低水23點

即月期指在夜期時段開市報26710點，跌9點，平水，最新報26687點，跌32點，低水23點，合約成交463張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9247點，升3點，高水3點，最新報9241點，跌3點，低水3點，合約成交483張。

《經濟通通訊社6日專訊》