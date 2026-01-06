《日入而息》法興指去年輪證總成交大增55%，大摩料今年本港樓價升一成

法興指去年窩輪及牛熊證總成交額按年升55%至44945億元；法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

國泰(00293)目前訂購逾100架新一代飛機，去年開辦合共20個目的地；80周年推出兩架綠白間條復古塗裝飛機，未來投入遠超千億元提升顧客體驗；國航(00753)減持國泰航空股份，林紹波稱國航仍是長期策略性股東

標普全球去年12月香港PMI跌至51.9，連續5個月處於50以上

孫東展開美國訪問行程，推廣香港作為國際創新科技中心優勢；創新科技及工業局局長取消美國訪問行程

積金局表示去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報

世邦魏理仕料今年寫字樓租金再跌3%，空置率跌至16.8%

Jollibee計劃分拆國際業務在美上市料2027年完成，國際業務包括香港添好運

騰訊(00700)12月蟬聯中國手遊商收入冠軍，《王者榮耀》全年吸金超20億美元；T3出行全量業務成功遷移至騰訊雲，並正式投產；騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元

蔚來(09866)第100萬台量產車今在合肥下線，李斌稱目標保持40%-50%年銷量增長；蔚來李斌稱對第四季盈利有信心，內存漲價未傳導到終端售價「買車要早」

上海20條舉措鼓勵外商再投資，取消外商投資企業使用境內貸款限制

12月A股新開戶數近260萬戶環比增9%，全年新開逾2743萬戶同比增近一成