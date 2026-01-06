  • 會員
06/01/2026 19:14

《日入而息》法興指去年輪證總成交大增55%，大摩料今年本港樓價升一成

法興指去年窩輪及牛熊證總成交額按年升55%至44945億元；法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股
國泰(00293)目前訂購逾100架新一代飛機，去年開辦合共20個目的地；80周年推出兩架綠白間條復古塗裝飛機，未來投入遠超千億元提升顧客體驗；國航(00753)減持國泰航空股份，林紹波稱國航仍是長期策略性股東
標普全球去年12月香港PMI跌至51.9，連續5個月處於50以上
孫東展開美國訪問行程，推廣香港作為國際創新科技中心優勢；創新科技及工業局局長取消美國訪問行程
積金局表示去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報
世邦魏理仕料今年寫字樓租金再跌3%，空置率跌至16.8%
Jollibee計劃分拆國際業務在美上市料2027年完成，國際業務包括香港添好運
騰訊(00700)12月蟬聯中國手遊商收入冠軍，《王者榮耀》全年吸金超20億美元；T3出行全量業務成功遷移至騰訊雲，並正式投產；騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元
蔚來(09866)第100萬台量產車今在合肥下線，李斌稱目標保持40%-50%年銷量增長；蔚來李斌稱對第四季盈利有信心，內存漲價未傳導到終端售價「買車要早」
上海20條舉措鼓勵外商再投資，取消外商投資企業使用境內貸款限制
12月A股新開戶數近260萬戶環比增9%，全年新開逾2743萬戶同比增近一成
委國副總統羅德里格斯宣誓就職代總統，首都再傳爆炸聲；馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪「我們是無辜的！」；特朗普顧問米勒稱委內瑞拉任何商務往來都需要美國批准；特朗普稱美國或補貼能源公司以重建委內瑞拉石油產業；中國外交部表示堅決反對美國肆意踐踏委內瑞拉主權安全；花旗料委內瑞拉原油供應短期內將持續減少，對油價構成支撐；摩通指委國事件料主要影響中國「茶壺」煉油廠和政策性銀行

《即日市況》
恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄
　
《深滬股市》
滬指續強勢收升1.5%刷十年高，成交再增一成達2.8萬億
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1714/16，日圓最新報156.37/38
　　　
《公司資訊》　
興業銀錫擬發行H股並赴港上市
黑桃資本附屬SPAC BIIIU今在紐交所上市交易，集資額1.5億美元
龍旗科技通過港IPO聆訊，目標集資2億至3億美元
中國晶片設計商瀾起科技通過上市聆訊，去年首9個月純利按年升66.9%
法國生物科技公司TheraVectys據報擬在港上市，或集資數億美元
佳明集團控股(01271)尚未與潛在買方就潛在出售事項訂立任何具法律約束力協議
協合新能源(00182)於新交所完成第二上市
國瑞健康(02329)除一筆13億元人民幣貸款已獲延期外，與金融機構及其他債權人重組談判仍在推進中
腦動極光(06681)精神疾病診療實驗室獲准組建
澳博(00880)計劃發行美元計價優先票據，惠譽予新票據BB-/展望負面評級
國航(00753)減持國泰航空股份，林紹波稱國航仍是長期策略性股東
國泰(00293)目前訂購逾100架新一代飛機，去年開辦合共20個目的地；80周年推出兩架綠白間條復古塗裝飛機，未來投入遠超千億元提升顧客體驗
蔚來(09866)第100萬台量產車今在合肥下線，李斌稱目標保持40%-50%年銷量增長；蔚來李斌稱對第四季盈利有信心，內存漲價未傳導到終端售價「買車要早」
上海今年土地首拍底價成交45.7億，越秀地產奪浦東地；越秀地產(00123)附屬以25.6億元人民幣競得上海地皮
SmarTone(00315)首推「AI Connect」，新客戶上台即享首年免費使用
騰訊12月蟬聯中國手遊商收入冠軍，《王者榮耀》全年吸金超20億美元；T3出行全量業務成功遷移至騰訊雲，並正式投產；騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元
麥嘉嘉稱快手(01024)若分拆可靈有利提升整體估值，惟留意主業前景存憂
泡泡瑪特(09992)在墨西哥生產線開始營運，將供北美市場
宏利香港推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃
新地(00016)SIERRA SEA 2A期加推73伙，本周六首輪銷售262伙
Jollibee計劃分拆國際業務在美上市料2027年完成，國際業務包括香港添好運
周大福人壽擴展大灣區城市「直接支付服務」網絡，合作醫院量增至23間
中國新城鎮(01278)固定收益類項目投資組合總額為33.66億人民幣，年化投資回報率約7.1%
綠城管理控股(09979)全年新拓代建項目合約總建築面積按年下降3.1%
卓越教育(03978)受託人購4.1萬股，總代價16.4萬元
海信家電(00921)附屬認購18.55億元人民幣信託理財產品
金地商置(00535)去年12月合約銷售總額按年跌約71%，全年跌47%
長安民生物流(01292)謝世康辭任執行董事兼董事長
景瑞控股(01862)去年12月合約簽約銷售額按年跌66%，全年跌55%
宏安地產(01243)首三季合約銷售總額約21.5億元，第三財季則約5.15億元；鴨脷洲Coasto沽出最後一伙天台特色戶，全盤套現逾5.5億元
深高速(00548)第一期公司債券發行工作今日結束
長城汽車(02333)落實「周末雙休」制度，覆蓋全體員工
建灝地產ONE STANLEY累售32伙套現逾34億，今推出全新按揭計劃
保利置業(00119)去年12月合同銷售金額按年升25%，全年跌7.4%
金風科技(02208)回應A股漲停，持股藍箭航天為非上市權益工具的投資
撥康視雲(02592)附屬成功向中國藥監局提交CBT-009新藥臨床試驗申請
中國平安增持招行(03968)1401萬股H股，持股升至20.07%
恒安國際(01044)獲許清流增持20萬股，涉資近559萬元
金輝集團(00137)附屬公司訂立兩份與股票掛勾定息票據，本金金額約2786.5萬元
穎通控股(06883)與意大利高端香氛品牌庫俐緹建立合作關係
　　
《中國要聞》　
趙樂際分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁
廣電總局推動微短劇精品化發展，實施中國視聽出海計劃
廣東推動保險公司設私募證券投資基金，開展長期投資試點
元旦假期北京二手房市場有所回暖，合計網簽88套
專家倡發特別國債補貼21-26歲就業青年社保費用，助促進消費和投資
中證監等12部門聯手，堅決懲防財務造假
全國宣傳部長會議召開，蔡奇稱把經濟宣傳擺在重要位置
人行162億逆回購利率持平，淨回籠2963億；人行12月PSL淨回籠56億，其他結構性貨幣政策工具淨投放1594億；12月人行買債節奏未提速，一季度降準概率或高於降息
花旗料人民幣匯率未來6-12個月將升向6.8
甘肅省原副省長趙金雲受賄逾5409萬及內幕交易，判囚15年
廣道數字成北交所首隻退市股，7年造假虛增收入14億元
宇樹科技機器人G1、R1被選為RoboCup官方推薦平台
豆包AI眼鏡據報第一代規劃約10萬台，採用高通AR1芯片
去年亞太債券發行總額5萬億美元創新高，中國佔4.1萬億美元
華為申請註冊「賽道傳奇」商標，料與「跑神」聯手推專業跑錶
特斯拉中國表示購買Model 3和Model Y車型可獲5年期免息貸款
魔方公寓多地門店運營爭議，回應稱部分門店正進行優化
內地汽、柴油價格不作調整
上海20條舉措鼓勵外商再投資，取消外商投資企業使用境內貸款限制
12月A股新開戶數近260萬戶環比增9%，全年新開逾2743萬戶同比增近一成
　　
《寶島快訊》　
台股收升1.6%報30576點續創新高，台積電股價再刷新紀錄
　
《大國博弈》　
商務部表示即日起禁止所有兩用物項對日本涉軍用戶、用途出口
　　
《國際要聞》　
丹麥首相發出警告，若美國攻擊格陵蘭將意味著北約終結
委國副總統羅德里格斯宣誓就職代總統，首都再傳爆炸聲；馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪「我們是無辜的！」；特朗普顧問米勒稱委內瑞拉任何商務往來都需要美國批准；特朗普稱美國或補貼能源公司以重建委內瑞拉石油產業；中國外交部表示堅決反對美國肆意踐踏委內瑞拉主權安全；花旗料委內瑞拉原油供應短期內將持續減少，對油價構成支撐；摩通指委國事件料主要影響中國「茶壺」煉油廠和政策性銀行
特朗普警告印度，若不棄俄油將隨時加徵關稅
　　
《外圍經濟》　
2025年日本貨幣基礎平均餘額按年減4.9%，18年來首次下降
韓國股市指數首度突破4500點，三星與SK海力士股價創新高
銅價刷新紀錄高點，庫存囤積美國市場引發全球供應緊張擔憂
特斯拉上月英國銷量按年下跌逾29%
黃仁勳稱英偉達下一代AI超級晶片Vera Rubin全面投產
　　
《其他消息》　
孫東展開美國訪問行程，推廣香港作為國際創新科技中心優勢；創新科技及工業局局長取消美國訪問行程
除夕四日連假整體訪港旅客數目錄95萬人次，按年升40%
標普全球去年12月香港PMI跌至51.9，連續5個月處於50以上
資深投資者Ken Sir再入市，斥299萬買入荃灣兩房戶，低估價80萬
積金局表示去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報
世邦魏理仕料今年寫字樓租金再跌3%，空置率跌至16.8%
土地註冊處指去年樓宇買賣合約總值6143億元，按年升15%
去年首11個月中銀信用卡客戶於香港三大購票平台簽帳額升逾一倍
法庭批准解散法團管委會，華懋旗下公司任管理人
大新維持看好美股及內地與香港以外其他亞洲股市，AI產業仍是推動股市主要引擎
法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股
證監會譴責盛寶金融香港在分銷虛擬資產相關產品時違反監管規定及罰款400萬
經絡指去年11月MMI報3.31厘，創3個月新低

