恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數188112張增1116張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為188112張，較前增1116張；若計入其他月份的未平倉合約，總數216002張，增1694張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|188112
|1116
|216002
|1694
|05/01(一)
|186996
|-1273
|214308
|-1479
|02/01(五)
|188269
|22553
|215787
|22346
|31/12(三)
|165716
|-18436
|193441
|-18565
|30/12(二)
|184152
|-6183
|212006
|-6104
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|73151
|-318
|94965
|-168
|05/01(一)
|73469
|4743
|95133
|5127
|02/01(五)
|68726
|1955
|90006
|1641
|31/12(三)
|66771
|-1261
|88365
|-1241
|30/12(二)
|68032
|-10285
|89606
|-10530
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
