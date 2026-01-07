恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216957張增9628張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216957張，較前增9628張；若計入其他月份的未平倉合約，總數234013張，增401張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|216957
|9628
|234013
|401
|05/01(一)
|207329
|-11410
|233612
|-11317
|02/01(五)
|218739
|21412
|244929
|22000
|31/12(三)
|197327
|-5620
|222929
|-5467
|30/12(二)
|202947
|8853
|228396
|8804
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|102312
|2931
|112022
|3253
|05/01(一)
|99381
|585
|108769
|805
|02/01(五)
|98796
|5134
|107964
|5290
|31/12(三)
|93662
|-6180
|102674
|-6130
|30/12(二)
|99842
|13778
|108804
|13828
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
