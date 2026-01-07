  • 會員
期貨新聞

07/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216957張增9628張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216957張，較前增9628張；若計入其他月份的未平倉合約，總數234013張，增401張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/01(二)2169579628234013401
05/01(一)207329-11410233612-11317
02/01(五)2187392141224492922000
31/12(三)197327-5620222929-5467
30/12(二)20294788532283968804

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/01(二)10231229311120223253
05/01(一)99381585108769805
02/01(五)9879651341079645290
31/12(三)93662-6180102674-6130
30/12(二)998421377810880413828

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》

