期指低開63點報26656，國指期貨跌20點報9224

期指低開63點報26656，國指期貨低開20點報9224，科指期貨低開25點報5809。
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
07/01/2026 09:15
期指低開63點報26656，國指期貨低開20點報9224，科指期貨低開25點報5809。
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
上一篇新聞︰07/01/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒７５，跌５點
下一篇新聞︰07/01/2026 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８９﹒７５，升２點
07/01/2026 17:20 《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動
07/01/2026 16:46 即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，成交８２５７６張
07/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，高水１４點
07/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１６９５７張增９６２８張
07/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８８１１２張增１１１６張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N