  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

07/01/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26438點，跌35點，低水21點

　　即月期指在夜期時段開市報26467點，跌6點，高水8點，最新報26438點，跌35點，低水21點，合約成交421張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9142點，跌2點，高水3點，最新報9133點，跌11點，低水6點，合約成交312張。
《經濟通通訊社7日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰07/01/2026 19:19  《日入而息》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷住宅地，天數智芯暗盤收高近37%

下一篇新聞︰07/01/2026 17:20  《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動

其他
More

07/01/2026 19:24  《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布進出口等數據

07/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，成交８２５７６張

07/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，高水１４點

07/01/2026 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒７５，跌５點

07/01/2026 09:15  期指低開６３點報２６６５６，國指期貨跌２０點報９２２４

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區