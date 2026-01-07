【夜期時段】即月期指最新報26438點，跌35點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報26467點，跌6點，高水8點，最新報26438點，跌35點，低水21點，合約成交421張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9142點，跌2點，高水3點，最新報9133點，跌11點，低水6點，合約成交312張。
《經濟通通訊社7日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
07/01/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26467點，跌6點，高水8點，最新報26438點，跌35點，低水21點，合約成交421張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9142點，跌2點，高水3點，最新報9133點，跌11點，低水6點，合約成交312張。
《經濟通通訊社7日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰07/01/2026 19:19 《日入而息》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷住宅地，天數智芯暗盤收高近37%
下一篇新聞︰07/01/2026 17:20 《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動
07/01/2026 19:24 《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布進出口等數據
07/01/2026 16:46 即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，成交８２５７６張
07/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，高水１４點
07/01/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒７５，跌５點
07/01/2026 09:15 期指低開６３點報２６６５６，國指期貨跌２０點報９２２４
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N