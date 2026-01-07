【夜期時段】即月期指最新報26438點，跌35點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報26467點，跌6點，高水8點，最新報26438點，跌35點，低水21點，合約成交421張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9142點，跌2點，高水3點，最新報9133點，跌11點，低水6點，合約成交312張。

《經濟通通訊社7日專訊》