08/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130171張，減4585張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130171張，較前減4585張；若計入其他月份的未平倉合約，總數140122張，減4285張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/01(三)130171-4585140122-4285
06/01(二)13475650631444075107
05/01(一)12969312141393001459
02/01(五)1284792432813784124676
31/12(三)104151-11149113165-11065

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/01(三)467751903547602098
06/01(二)4487215852662175
05/01(一)447142004524872066
02/01(五)427104680504214921
31/12(三)380302625455002697

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

