恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130171張，減4585張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130171張，較前減4585張；若計入其他月份的未平倉合約，總數140122張，減4285張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|130171
|-4585
|140122
|-4285
|06/01(二)
|134756
|5063
|144407
|5107
|05/01(一)
|129693
|1214
|139300
|1459
|02/01(五)
|128479
|24328
|137841
|24676
|31/12(三)
|104151
|-11149
|113165
|-11065
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|46775
|1903
|54760
|2098
|06/01(二)
|44872
|158
|52662
|175
|05/01(一)
|44714
|2004
|52487
|2066
|02/01(五)
|42710
|4680
|50421
|4921
|31/12(三)
|38030
|2625
|45500
|2697
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
