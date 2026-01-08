恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數195338張增7226張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為195338張，較前增7226張；若計入其他月份的未平倉合約，總數223281張，增7279張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|195338
|7226
|223281
|7279
|06/01(二)
|188112
|1116
|216002
|1694
|05/01(一)
|186996
|-1273
|214308
|-1479
|02/01(五)
|188269
|22553
|215787
|22346
|31/12(三)
|165716
|-18436
|193441
|-18565
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|79586
|6435
|101090
|6125
|06/01(二)
|73151
|-318
|94965
|-168
|05/01(一)
|73469
|4743
|95133
|5127
|02/01(五)
|68726
|1955
|90006
|1641
|31/12(三)
|66771
|-1261
|88365
|-1241
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
