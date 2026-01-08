  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

08/01/2026 17:31

《外圍焦點》歐元區公布PPI，美國公布進出口等數據

　　美股昨日市況反覆。受累於特朗普政府的兩項政策，禁止機構投資者購買獨立屋及委內瑞拉石油移交計劃，早前強勢的金融與能源板塊遭遇重挫，拖累道指與標指由歷史高位大幅回落。唯獨科技股受AI熱潮支撐，助納指逆市微升。道指收市跌466點或0.94%，報48996點；標普500指數跌23點或0.34%，報6920點；納指升37點或0.16%，報23584點。港股方面，恒生指數收市報26149，跌309點或1.2%，成交2683億元。

　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由0.5%擴大至1.7%，月率升幅料由0.1%擴大至0.4%；11月失業率料維持於6.4%；12月消費者信心指數。9:30pm，美國公布10月出口；10月進口；10月貿易收支料由負528億美元惡化至負587億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.6萬升至190萬；首次申請失業救濟金人數料由19.9萬升至21.2萬。11:00pm，美國公布10月批發庫存，月率升幅料由0.5%收窄至0.2%；10月批發貿易月率跌幅料維持於0.2%。明日4:00am，美國公布11月消費信貸，料由91.8億美元升至100.8億美元。
《經濟通通訊社8日專訊》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

上一篇新聞︰08/01/2026 19:10  《日入而息》恒生私有化獲通過本月27日撤銷上市地位，中國據報本季度批准部分H200芯片進口

下一篇新聞︰08/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１４６點，升５點，低水３點

其他
More

08/01/2026 19:11  《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布失業率等數據

08/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，成交９２３５０張

08/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，低水８點

08/01/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９４１﹒５跌２１﹒…

08/01/2026 09:15  期指低開１４０點報２６３３３，國指期貨跌５２點報９０９２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區