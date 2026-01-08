  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

08/01/2026 09:15

期指低開140點報26333，國指期貨跌52點報9092

　　期指低開140點報26333，國指期貨低開52點報9092，科指期貨低開39點報5715。
《經濟通通訊社8日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰08/01/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９４１﹒５跌２１﹒…

下一篇新聞︰08/01/2026 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９６７﹒７５升４﹒…

其他
More

08/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１４６點，升５點，低水３點

08/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，成交９２３５０張

08/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，低水８點

08/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０５２６張減６４３１張

08/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９５３３８張增７２２６張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區