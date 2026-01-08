期指低開140點報26333，國指期貨跌52點報9092

期指低開140點報26333，國指期貨低開52點報9092，科指期貨低開39點報5715。
《經濟通通訊社8日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
08/01/2026 09:15
期指低開140點報26333，國指期貨低開52點報9092，科指期貨低開39點報5715。
《經濟通通訊社8日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰08/01/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９４１﹒５跌２１﹒…
下一篇新聞︰08/01/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９６７﹒７５升４﹒…
08/01/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６１４６點，升５點，低水３點
08/01/2026 16:46 即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，成交９２３５０張
08/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６１４１跌３３２點，低水８點
08/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０５２６張減６４３１張
08/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９５３３８張增７２２６張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N