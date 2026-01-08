即月期指最後交易價26141跌332點，成交92350張

即月期指最後交易價26141，跌332點，低水8點，成交92350張。即月國指期貨最後交易價9037，跌107點，低水2點，成交91651張。另外，即月科指期貨最後交易價5691，跌63點，高水13點，成交128066張。
《經濟通通訊社8日專訊》
08/01/2026 16:46
