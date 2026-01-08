【夜期時段】即月期指最新報26146點，升5點，低水3點

即月期指在夜期時段開市報26139點，跌2點，低水10點，最新報26146點，升5點，低水3點，合約成交227張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9034點，跌3點，低水5點，最新報9037點，無升跌，低水2點，合約成交389張。
《經濟通通訊社8日專訊》
08/01/2026 17:20
指數N