照顧者 情緒健康
期貨新聞

08/01/2026 19:11

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布失業率等數據

▷ 中國及美國將於9日公布CPI、PPI及失業率數據
▷ 歐洲央行執委連恩9日晚間發表主旨演講
▷ 四家港股公司基石投資者持股9日解禁

　　中國公布CPI及PPI，及美國公布失業率等數據，料為周五（9日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚8:45pm，歐洲央行執委連恩在一個丹麥經濟會議上發表主旨演講。

*德國公布進出口數據，歐元區公布零售銷售*

　　數據方面，周五（9日）9:30am（本港時間．下同），中國公布12月消費者物價指數，年率升幅料由0.7%擴大至0.8%；12月生產者物價指數年率跌幅料由2.2%收窄至2%。1:00pm，日本公布11月同時指標，料由115.9降至115.1；11月領先指標料由109.8升至110.5。3:00pm，德國公布11月出口，經季節調整月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%；11月進口經季節調整月率料由下滑1.4%改善至升0.3%；11月工業生產年率料由0.8%逆轉至下滑1%，經季節調整月率料由1.8%逆轉至下滑0.7%。6:00pm，歐元區公布11月零售銷售，月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由1.5%擴大至1.6%。9:30pm，美國公布10月建築許可；10月新屋動工料由130.7萬升至133萬；12月失業率料由4.6%降至4.5%。11:00pm，美國公布1月密歇根大學消費者信心指數，料由52.9升至53.5。

　　此外，明日FORTIOR(01304)、極智嘉-W(02590)、訊眾通信(02597)、藍思科技(06613)等將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社8日專訊》

