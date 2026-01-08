《日入而息》恒生私有化獲通過本月27日撤銷上市地位，中國據報本季度批准部分H200芯片進口

|恒生(00011)私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位；滙控(00005)私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息；小股東指恒生私有化如嫁女，「希望嫁得好」；王冬勝稱恒生私有化並非要抹去兩家銀行之間的差異，而是釋放雙方更大協同效應；恒生指私有化後仍有獨立分行網絡，不設換股避免交易複雜
|據報滙控(00005)同意支付3億歐元了結法國稅務案件
|市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議
|離開小米(01810)4個月後，小米前高管王騰稱成立新公司，研發睡眠健康產品；小米雷軍料今年實現自研芯片OS及AI大模型大會師，未來5年研發投入二千億人幣
|京東(09618)傳考慮首次發行點心債，集資約100億人幣；京東成立「變色龍業務部」，第二批自研AI玩具將於1月中旬上線
|MINIMAX-WP(00100)暗盤每手賺884元；據報GIC、柏基等機構投資者買入MiniMax香港IPO股份
|金潯資源(03636)暗盤收高逾35%，每手賺2124元
|瑞博生物-B(06938)暗盤收高逾29%，每手賺3366元
|怡斯萊據報為香港IPO選定銀行，集資約78億元
|內地茶飲連鎖品牌霸王茶姬傳考慮在港上市，集資或達數億美元
|中國據報要求科技企業暫停訂購英偉達H200芯片；中國據報本季度批准部分H200芯片進口，英偉達擬要求中國客戶全額預付；憂涉先進芯片招美國審查，跨國銀行家對相關中國融資謹慎
|中國外交部回應太子集團陳志案表示中方與柬埔寨等國合作打擊電騙，成效顯著；太子集團創始人陳志遣送中國後，柬埔寨太子銀行進入清算程序；央視指公安部已成功從柬埔寨金邊押解陳志回國，將通緝在逃人員
|回應審查Meta購Manus，商務部指跨境併購須符中國法律法規
|委內瑞拉外長發文感謝中國政府支持；商務部表示中方持續深化中委經貿關係意願不會改變；中國油企據報就保護委內瑞拉投資向中國政府尋求建議；商務部張建平稱中國在委內瑞拉經濟利益存不確定，會採取行動捍衛；特朗普稱委內瑞拉的5000萬桶油錢只能買美國貨；美國歐洲司令部宣布扣押俄羅斯石油運輸船「水手號」；美媒揭特朗普策略，數年內控制委國石油，將油價降至50美元
|恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元
|滬綜指收跌0.07%連升斷纜，軍工、商業航天概念逆勢走強
|歐元最新報1.1678/79，日圓最新報156.74/75
|眾安信科申在港IPO，去年首三季純利升1.2倍，眾安集團貢獻23%收入
|瑞博生物-B(6938)暗盤報74.5元，高招股價近29%
|金潯資源(03636)暗盤報36.3元，高招股價21%
|MiniMax(00100)暗盤高招股價逾16%每手賺逾500元，傳獲超購1848倍以上限定價
|A制上市智譜(02513)首掛開高3%每手賺380元，香港發售佔比增至兩成；首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價；行業仍處發展初期未有明確盈利時間表，續優化研發投入比例
|精鋒醫療-B(02675)首掛開報59元，較招股價高逾36%每手賺1576元；收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元
|國產GPU四小龍之一天數智芯(09903)首掛較招股價高近32%，每手賺4560元；先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元
|京東(09618)傳考慮首次發行點心債，集資約100億人幣；京東成立「變色龍業務部」，第二批自研AI玩具將於1月中旬上線
|迅銷(06288)午後停牌，停牌前報27.8元微跌；申請自明日上午九時正起恢復買賣香港預託證券
|萬科(02202)兩隻中票債權人大會21日召開，審議債券展期事項
|恒生(00011)私有化後仍有獨立分行網絡，不設換股避免交易複雜；小股東指恒生私有化如嫁女，「希望嫁得好」
|滙控(00005)私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息；王冬勝稱恒生私有化並非要抹去兩家銀行之間的差異，而是釋放雙方更大協同效應；據報滙豐旗下「Payme」遭私隱公署調查，涉用戶個人資訊私隱風險
|渣打(02888)支持市建局成功為80億元債券定價
|中鋁集團(02600)與中國電信(00728)戰略合作，共推數字化轉型及AI應用
|新火科技(01611)正積極推進虛擬資產交易與託管服務牌照申請，料今年6月完成新產品搭建
|淘寶閃購據報非餐訂單量穩定在日均1000萬單
|瑞銀據報將於1月中進行新一輪裁員，今年稍後時間再進行另一輪裁員
|離開小米(01810)4個月後，小米前高管王騰稱成立新公司，研發睡眠健康產品；小米雷軍料今年實現自研芯片OS及AI大模型大會師，未來5年研發投入二千億人幣
|鷹君(00041)投得佐敦谷住宅地充分展現集團對香港長遠發展前景堅定信心
|吉利汽車(00175)極氪9X獲杭州全域L3級自動駕駛測試牌照
|亞倫(00684)公眾持股量24.04%，一直邀關連人士售股等以符上市規定，相關潛在減持討論仍在進行中
|盈利時(06838)去年首11個月虧損5400萬，2024年全年虧損2033萬
|翰森製藥(03692)創新藥阿美樂獲內地當局批准增加一項適應症
|騰訊(00700)回購103.4萬股，涉資約6.36億元
|CWT(00521)附屬與順豐新加坡合作備忘錄正式生效
|中廣核電力(01816)去年集團運營管理核電機組總發電量按年增長2%
|寶龍地產(01238)上月合約銷售額按年跌42.4%，去年全年跌43.1%
|銀河證券(06881)完成發行40億元人民幣短期融資券
|陸氏集團(越南)(00366)陸詩韻已獲委任為董事會主席
|合景泰富(01813)去年12月預售額4.2億人幣，按年跌56.7%
|中國科創產業投資(00339)孫博退任董事會主席，莊濟勇接任
|中國鋁業集團(02600)蔣濤辭去副總經理及執行董事職務，即日生效
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共6.4萬股股份
|昇世集團將「稅務居民身份動態治理」融入旗下多地家族辦公室服務流程
|百度(09888)自動車測試拓展至東涌市區，並連接機場、欣澳站
|王小洪晤巴基斯坦內政與禁毒部部長，共同打擊恐怖主義
|商務部表示願與韓方一道加強經貿合作規劃對接和政策協調
|中國外交部回應太子集團陳志案表示中方與柬埔寨等國合作打擊電騙，成效顯著；太子集團創始人陳志遣送中國後，柬埔寨太子銀行進入清算程序；央視指公安部已成功從柬埔寨金邊押解陳志回國，將通緝在逃人員
|內地暫不推「貸款利息抵扣增值稅」，分析稱仍有期待空間
|深圳知名量化私募「千惠資產」據報涉非法經營，涉「融券分倉」
|北京非機動車新規5月起實施，「佩戴頭盔」成為義務
|商務部張建平稱房地產進入結構調整關鍵期，壓力較大
|公安部去年破25.8萬宗電騙案，逾7600中國籍疑犯從妙瓦底押解回國
|工信部指必須治理動力和儲能電池產業盲目建設、低價競爭
|人行99億逆回購利率持平，另進行11000億買斷式逆回購；今日進行1.1萬億買斷式逆回購，專家料15日或加量續作
|多家車企2026年銷量目標增速超一成，業內稱競爭激烈
|復星國際旗下智能科技集團「翌耀科技」啟動上市輔導
|回應審查Meta購Manus，商務部指跨境併購須符中國法律法規
|強腦科技確認完成約20億融資，將加速腦機接口核心技術研發、量產落地等
|特斯拉上海超級工廠第500萬台電驅系統今日下線
|廣州建設先進製造業強市，到2035年培育超千個AI行業垂類模型
|《瘋狂動物城2》再度延長放映，票房破42.6億成中國影史進口片冠軍
|市監總局據報就多晶硅壟斷風險約談光伏企業，要求做好整改
|商務部推動綜合保稅區維修產品目錄擴圍，加快向自貿區等推廣
|機構指中國12月CPI同比增幅或擴至0.8%創三年高，PPI跌幅料續收窄
|乘聯分會崔東樹稱以舊換新效果突出，汽車業內捲現象明顯減弱
|哪吒汽車母公司新增被執行逾4583萬元，股權凍結總額超百億元
|調查指逾7成受訪中國三甲醫院醫生推薦用AI醫生，螞蟻阿福成首選平台，MAU增至三千萬
|台股收跌0.25%，報30360.55點
|兩用物項對日本出口受限，商務部表示制止「再軍事化」
|中國據報要求科技企業暫停訂購英偉達H200芯片；中國據報本季度批准部分H200芯片進口，英偉達擬要求中國客戶全額預付；憂涉先進芯片招美國審查，跨國銀行家對相關中國融資謹慎；據報跨國銀行憂涉中國使用美國晶片相關融資，憂招致美國審查
|委內瑞拉外長發文感謝中國政府支持；商務部表示中方持續深化中委經貿關係意願不會改變；中國油企據報就保護委內瑞拉投資向中國政府尋求建議；商務部張建平稱中國在委內瑞拉經濟利益存不確定，會採取行動捍衛；特朗普稱委內瑞拉的5000萬桶油錢只能買美國貨；美國歐洲司令部宣布扣押俄羅斯石油運輸船「水手號」；美媒揭特朗普策略，數年內控制委國石油，將油價降至50美元
|特朗普簽署備忘錄，宣布美國退出66個國際組織；美國移民執法人員擊斃阻路女司機，引發大批明州民眾抗議；特朗普威脅要切斷雷神公司的政府業務，斥其表現「最不積極」
|標普預計2040年全球銅需求增長50%，達每年4200萬噸
|歐元區12月CPI按年升2%符預期，升幅有所放緩；研究顯示德國中小企業2025年削減AI投資
|韓國股市再創新高，三星電子利潤大增後上漲
|美國12月ISM服務業PMI意外升至54.4；美國假日季線上支出創紀錄新高，惟增長放緩
|英特爾發布新一代PC平台處理器，股價急升8%
|三星電子去年第四季營業利潤增長208%，創新高
|雷鳥創新發布全球首款支持eSIM功能AR眼鏡，通話不需經手機或WiFi
|商務部支持香港融入和服務國家發展大局，與海南優勢互補
|陳茂波稱香港今年經濟應穩步前進，IPO集資額非常可能超越去年；香港今年IPO集資金額非常可能超越去年，部分企業或因地緣政治轉赴本港上市；政府研判住宅樓價穩步緩慢增長，土地供應很審慎
|李慧琼擊敗陳振英當選立法會主席；立法會下周三舉行首次會議，李慧琼:討論大埔火災善後工作
|運輸署指免試簽駕照取消現場派籌無再見到排隊，新安排公平有秩序
|陳瑞娟稱地緣政治及關稅或為今年本港經濟增長帶來不同程度影響
|地政總署指3幅私人土地將被暫時佔用，以興建北環線主線
|中原測量指佐敦谷住宅地發展商出價保守，預計落成後呎價逾1.5萬元
|市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議
|麥當勞集團1.187億沽銅鑼灣怡和街巨舖，呎價1.16萬元
|嘉信理財指OPEC減產限制短期油價下跌空間，石油期貨中遠期合約或大幅下跌
|大摩指全球基金12月增持中國股票，受被動型基金流入支撐
|FSMOne今年恒指目標價30000點，美股評級則下調至「低配」
|思博瑞資管指全球經濟將持續增長，未來一年挑戰與機遇並存
|普徠仕指今年投資機遇將擴至AI相關行業以外，環球多個股市前景向好
|新加坡銀行全權委託資產管理規模去年增長近20%
|林慧虹獲委任為香港恒生大學校董會主席
