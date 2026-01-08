《日入而息》恒生私有化獲通過本月27日撤銷上市地位，中國據報本季度批准部分H200芯片進口

怡斯萊據報為香港IPO選定銀行，集資約78億元

內地茶飲連鎖品牌霸王茶姬傳考慮在港上市，集資或達數億美元

眾安信科申在港IPO，去年首三季純利升1.2倍，眾安集團貢獻23%收入

瑞博生物-B(6938)暗盤報74.5元，高招股價近29%

金潯資源(03636)暗盤報36.3元，高招股價21%

MiniMax(00100)暗盤高招股價逾16%每手賺逾500元，傳獲超購1848倍以上限定價

A制上市智譜(02513)首掛開高3%每手賺380元，香港發售佔比增至兩成；首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價；行業仍處發展初期未有明確盈利時間表，續優化研發投入比例

精鋒醫療-B(02675)首掛開報59元，較招股價高逾36%每手賺1576元；收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

國產GPU四小龍之一天數智芯(09903)首掛較招股價高近32%，每手賺4560元；先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

京東(09618)傳考慮首次發行點心債，集資約100億人幣；京東成立「變色龍業務部」，第二批自研AI玩具將於1月中旬上線

迅銷(06288)午後停牌，停牌前報27.8元微跌；申請自明日上午九時正起恢復買賣香港預託證券

萬科(02202)兩隻中票債權人大會21日召開，審議債券展期事項

恒生(00011)私有化後仍有獨立分行網絡，不設換股避免交易複雜；小股東指恒生私有化如嫁女，「希望嫁得好」

滙控(00005)私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息；王冬勝稱恒生私有化並非要抹去兩家銀行之間的差異，而是釋放雙方更大協同效應；據報滙豐旗下「Payme」遭私隱公署調查，涉用戶個人資訊私隱風險

渣打(02888)支持市建局成功為80億元債券定價

中鋁集團(02600)與中國電信(00728)戰略合作，共推數字化轉型及AI應用

新火科技(01611)正積極推進虛擬資產交易與託管服務牌照申請，料今年6月完成新產品搭建

淘寶閃購據報非餐訂單量穩定在日均1000萬單

瑞銀據報將於1月中進行新一輪裁員，今年稍後時間再進行另一輪裁員

離開小米(01810)4個月後，小米前高管王騰稱成立新公司，研發睡眠健康產品；小米雷軍料今年實現自研芯片OS及AI大模型大會師，未來5年研發投入二千億人幣

鷹君(00041)投得佐敦谷住宅地充分展現集團對香港長遠發展前景堅定信心

吉利汽車(00175)極氪9X獲杭州全域L3級自動駕駛測試牌照

亞倫(00684)公眾持股量24.04%，一直邀關連人士售股等以符上市規定，相關潛在減持討論仍在進行中

盈利時(06838)去年首11個月虧損5400萬，2024年全年虧損2033萬

翰森製藥(03692)創新藥阿美樂獲內地當局批准增加一項適應症

騰訊(00700)回購103.4萬股，涉資約6.36億元

CWT(00521)附屬與順豐新加坡合作備忘錄正式生效

中廣核電力(01816)去年集團運營管理核電機組總發電量按年增長2%

寶龍地產(01238)上月合約銷售額按年跌42.4%，去年全年跌43.1%

銀河證券(06881)完成發行40億元人民幣短期融資券

陸氏集團(越南)(00366)陸詩韻已獲委任為董事會主席

合景泰富(01813)去年12月預售額4.2億人幣，按年跌56.7%

中國科創產業投資(00339)孫博退任董事會主席，莊濟勇接任

中國鋁業集團(02600)蔣濤辭去副總經理及執行董事職務，即日生效

卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共6.4萬股股份

昇世集團將「稅務居民身份動態治理」融入旗下多地家族辦公室服務流程