期指高開159點報26300，國指期貨升61點報9098

期指高開159點報26300，國指期貨高開61點報9098，科指期貨高開42點報5733。
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
09/01/2026 09:15
