即月期指最後交易價26241升100點，成交67604張

即月期指最後交易價26241，升100點，高水9點，成交67604張。即月國指期貨最後交易價9057，升20點，高水8點，成交62618張。另外，即月科指期貨最後交易價5702，升11點，高水15點，成交104198張。

《經濟通通訊社9日專訊》