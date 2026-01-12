  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

12/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數200288張增6338張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為200288張，較前增6338張；若計入其他月份的未平倉合約，總數229333張，增6566張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/01(五)20028863382293336566
08/01(四)193950-1388222767-514
07/01(三)19533872262232817279
06/01(二)18811211162160021694
05/01(一)186996-1273214308-1479

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/01(五)725742306950452384
08/01(四)70268-931892661-8429
07/01(三)7958664351010906125
06/01(二)73151-31894965-168
05/01(一)734694743951335127

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

上一篇新聞︰12/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２９７４張，減逾萬四張

下一篇新聞︰12/01/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２３２６０張，減７９７張

其他
More

12/01/2026 15:15  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９６５﹒０，跌４０點

12/01/2026 09:15  期指高開９２點報２６３３３，國指期貨升３６點報９０９３

12/01/2026 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７９﹒７５跌２５…

09/01/2026 19:21  《再戰明天》七國集團（Ｇ７）財長舉行會議

09/01/2026 19:20  《日入而息》傳滙豐上調大額按揭現金回贈，國務院反壟斷委員會調查外賣平台市場競爭狀況

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區