恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數200288張增6338張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為200288張，較前增6338張；若計入其他月份的未平倉合約，總數229333張，增6566張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/01(五)
|200288
|6338
|229333
|6566
|08/01(四)
|193950
|-1388
|222767
|-514
|07/01(三)
|195338
|7226
|223281
|7279
|06/01(二)
|188112
|1116
|216002
|1694
|05/01(一)
|186996
|-1273
|214308
|-1479
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/01(五)
|72574
|2306
|95045
|2384
|08/01(四)
|70268
|-9318
|92661
|-8429
|07/01(三)
|79586
|6435
|101090
|6125
|06/01(二)
|73151
|-318
|94965
|-168
|05/01(一)
|73469
|4743
|95133
|5127
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
