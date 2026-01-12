期指高開92點報26333，國指期貨升36點報9093

期指高開92點報26333，國指期貨高開36點報9093，科指期貨高開25點報5727。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/01/2026 09:15
