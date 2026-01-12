即月期指最後交易價26597升356點，低水11點

即月期指最後交易價26597，升356點，低水11點，暫成交81595張。即月國指期貨最後交易價9212，升155點，低水8點，暫成交91652張。另外，即月科指期貨最後交易價5863，升161點，平水，暫成交146568張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/01/2026 16:31
