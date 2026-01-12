【夜期時段】即月期指最新報26611點，升14點，高水3點

即月期指在夜期時段開市報26592點，跌5點，低水16點，最新報26611點，升14點，高水3點，合約成交327張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9212點，無升跌，低水8點，最新報9218點，升6點，低水2點，合約成交572張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/01/2026 17:20
