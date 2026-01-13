即月期指最後交易價26863升266點，高水15點

即月期指最後交易價26863，升266點，高水15點，暫成交100766張。即月國指期貨最後交易價9295，升83點，高水10點，暫成交101729張。另外，即月科指期貨最後交易價5885，升22點，高水15點，暫成交189468張。

《經濟通通訊社13日專訊》