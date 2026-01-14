《外圍焦點》費城聯儲總裁發表講話，美國公布PPI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日顯著受壓。市場情緒受雙重打擊，一方面摩根大通整體業績雖優於預期，但核心投行業務表現令人失望；另一方面，美國司法部對美聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性。道指收市跌398點或0.8%，報49191點；標普500指數跌13點或0.19%，報6963點；納指跌24點或0.1%，報23709點。港股方面，恒生指數收市報26999，升151點或0.6%，成交3404億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:50pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森就經濟前景發表講話。11:00pm，美聯儲理事米蘭在德爾菲經濟論壇講座活動上發表題為「監管、供應方和貨幣政策」的演講。11:30pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在倫敦國王學院發表演講。15日凌晨1:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加有關經濟的討論；同一時間，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加由威斯康星州銀行家協會主辦的線上全體會議。3:00am，美聯儲發布褐皮書。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於2.7%；11月零售銷售月率料由持平升上0.5%。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由413萬升至422萬，月率升幅料由0.5%擴大至2.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)等。

《經濟通通訊社14日專訊》