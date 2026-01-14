  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

14/01/2026 17:48

《外圍焦點》費城聯儲總裁發表講話，美國公布PPI

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 費城聯儲總裁保爾森今晚10:50pm發表經濟前景講話
▷ 美國今晚9:30pm公布11月PPI及零售銷售數據
▷ 美聯儲將於凌晨3:00am發布褐皮書

　　美股昨日顯著受壓。市場情緒受雙重打擊，一方面摩根大通整體業績雖優於預期，但核心投行業務表現令人失望；另一方面，美國司法部對美聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性。道指收市跌398點或0.8%，報49191點；標普500指數跌13點或0.19%，報6963點；納指跌24點或0.1%，報23709點。港股方面，恒生指數收市報26999，升151點或0.6%，成交3404億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:50pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森就經濟前景發表講話。11:00pm，美聯儲理事米蘭在德爾菲經濟論壇講座活動上發表題為「監管、供應方和貨幣政策」的演講。11:30pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在倫敦國王學院發表演講。15日凌晨1:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加有關經濟的討論；同一時間，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加由威斯康星州銀行家協會主辦的線上全體會議。3:00am，美聯儲發布褐皮書。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於2.7%；11月零售銷售月率料由持平升上0.5%。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由413萬升至422萬，月率升幅料由0.5%擴大至2.2%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)等。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰14/01/2026 19:11  《日入而息》百度傳研香港上市地位升級為主要上市，市場監管總局對攜程集團立案調查

下一篇新聞︰14/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７０３３點，升６０點，高水３３點

其他
More

14/01/2026 19:13  《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

14/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６９７３升１１０點，成交１０３６４４張

14/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６９７３升１１０點，低水２７點

14/01/2026 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８６﹒５跌１５﹒…

14/01/2026 14:08  《Ａ股行情》融資保證金比例回歸１００％降槓桿，滬綜指跌０﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區