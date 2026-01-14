即月期指最後交易價26973升110點，低水27點

即月期指最後交易價26973，升110點，低水27點，暫成交103527張。即月國指期貨最後交易價9310，升15點，低水6點，暫成交88212張。另外，即月科指期貨最後交易價5903，升18點，低水5點，暫成交200358張。

《經濟通通訊社14日專訊》