即月期指最後交易價26973升110點，低水27點

即月期指最後交易價26973，升110點，低水27點，暫成交103527張。即月國指期貨最後交易價9310，升15點，低水6點，暫成交88212張。另外，即月科指期貨最後交易價5903，升18點，低水5點，暫成交200358張。
《經濟通通訊社14日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。
14/01/2026 16:31
