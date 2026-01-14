  • 會員
說說心理話
期貨新聞

14/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26973升110點，低水27點

　　即月期指最後交易價26973，升110點，低水27點，暫成交103527張。即月國指期貨最後交易價9310，升15點，低水6點，暫成交88212張。另外，即月科指期貨最後交易價5903，升18點，低水5點，暫成交200358張。
《經濟通通訊社14日專訊》

