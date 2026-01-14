【夜期時段】即月期指最新報27033點，升60點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26999點，升26點，低水1點，最新報27033點，升60點，高水33點，合約成交490張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9314點，升4點，低水2點，最新報9328點，升18點，高水12點，合約成交1147張。
《經濟通通訊社14日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
14/01/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26999點，升26點，低水1點，最新報27033點，升60點，高水33點，合約成交490張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9314點，升4點，低水2點，最新報9328點，升18點，高水12點，合約成交1147張。
《經濟通通訊社14日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰14/01/2026 17:48 《外圍焦點》費城聯儲總裁發表講話，美國公布ＰＰＩ
下一篇新聞︰14/01/2026 16:46 即月期指最後交易價２６９７３升１１０點，成交１０３６４４張
14/01/2026 19:13 《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據
14/01/2026 19:11 《日入而息》百度傳研香港上市地位升級為主要上市，市場監管總局對攜程集團立案調查
14/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６９７３升１１０點，低水２７點
14/01/2026 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８６﹒５跌１５﹒…
14/01/2026 14:08 《Ａ股行情》融資保證金比例回歸１００％降槓桿，滬綜指跌０﹒…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON