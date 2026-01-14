【夜期時段】即月期指最新報27033點，升60點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26999點，升26點，低水1點，最新報27033點，升60點，高水33點，合約成交490張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9314點，升4點，低水2點，最新報9328點，升18點，高水12點，合約成交1147張。

《經濟通通訊社14日專訊》