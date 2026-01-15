恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133461張，減2385張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133461張，較前減2385張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146356張，減2095張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/01(三)
|133461
|-2385
|146356
|-2095
|13/01(二)
|135846
|3970
|148451
|5096
|12/01(一)
|131876
|8616
|143355
|9337
|09/01(五)
|123260
|-797
|134018
|-480
|08/01(四)
|124057
|-6114
|134498
|-5624
|14/01(三)
|47904
|2055
|57266
|2345
|13/01(二)
|45849
|1040
|54921
|1188
|12/01(一)
|44809
|-1908
|53733
|-1734
|09/01(五)
|46717
|2474
|55467
|2812
|08/01(四)
|44243
|-2532
|52655
|-2105
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
