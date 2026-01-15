  • 會員
大國博弈
期貨新聞

15/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133461張，減2385張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133461張，較前減2385張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146356張，減2095張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/01(三)133461-2385146356-2095
13/01(二)13584639701484515096
12/01(一)13187686161433559337
09/01(五)123260-797134018-480
08/01(四)124057-6114134498-5624

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/01(三)479042055572662345
13/01(二)458491040549211188
12/01(一)44809-190853733-1734
09/01(五)467172474554672812
08/01(四)44243-253252655-2105

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

