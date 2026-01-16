《再戰明天》中國公布第四季GDP等數據，歐元區公布CPI

中國公布第四季GDP等數據，及歐元區公布CPI，料為下周一（19日）市場焦點。



*世界經濟論壇年會舉行，日本公布工業生產*



下周一美國假期休市。各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。世界經濟論壇2026年年會舉行（至23日）。丹麥國防部長Troels Lund Poulsen會見北約秘書長呂特，雙方將與格陵蘭外長莫茨費爾特一道討論北極安全問題。



數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布第四季國內生產總值，年率升幅料由4.8%收窄至4.5%，經季節調整季率升幅料維持於1.1%，年初至今年率升幅料由5.2%收窄至5%；12月工業生產年率升幅料由4.8%擴大至5%；12月零售銷售年率升幅料由1.3%收窄至1.1%；12月失業率料由5.1%升上5.2%。12:30pm，日本公布11月產能利用率；11月工業生產。6:00pm，歐元區公布12月消費者物價指數。



在本港，下周二（20日）公布業績的公司有:新城悅服務(01755)等。



下周五（23日）公布業績的公司有:彭順國際(06163)等。

《經濟通通訊社16日專訊》