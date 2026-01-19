期指低開281點報26548，國指期貨跌67點報9148

期指低開281點報26548，國指期貨低開67點報9148，科指期貨低開60點報5761。
《經濟通通訊社19日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
19/01/2026 09:15
期指低開281點報26548，國指期貨低開67點報9148，科指期貨低開60點報5761。
《經濟通通訊社19日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
下一篇新聞︰19/01/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２５﹒５跌５１﹒…
19/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４２５５張減２３８８張
19/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４９５９張增８６５９張
19/01/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８２２７張，增３４４２張
16/01/2026 19:31 《再戰明天》中國公布第四季ＧＤＰ等數據，歐元區公布ＣＰＩ
16/01/2026 19:29 《日入而息》陳茂波稱不會減股票印花稅，據報內地打擊高頻交易
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON