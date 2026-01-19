即月期指最後交易價26588跌241點，成交67647張

即月期指最後交易價26588，跌241點，高水24點，成交67647張。即月國指期貨最後交易價9145，跌70點，高水11點，成交65968張。另外，即月科指期貨最後交易價5755，跌66點，高水5點，成交80766張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
19/01/2026 16:46
即月期指最後交易價26588，跌241點，高水24點，成交67647張。即月國指期貨最後交易價9145，跌70點，高水11點，成交65968張。另外，即月科指期貨最後交易價5755，跌66點，高水5點，成交80766張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰19/01/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６５５３點，跌３５點，低水１１點
下一篇新聞︰19/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６５８８跌２４１點，高水２４點
19/01/2026 17:33 《外圍焦點》歐元區公布消費者物價指數
19/01/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２１﹒２５跌５５…
19/01/2026 09:15 期指低開２８１點報２６５４８，國指期貨跌６７點報９１４８
19/01/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２５﹒５跌５１﹒…
19/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４２５５張減２３８８張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON