即月期指最後交易價26588跌241點，成交67647張

即月期指最後交易價26588，跌241點，高水24點，成交67647張。即月國指期貨最後交易價9145，跌70點，高水11點，成交65968張。另外，即月科指期貨最後交易價5755，跌66點，高水5點，成交80766張。

《經濟通通訊社19日專訊》