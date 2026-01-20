  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

20/01/2026 17:33

《外圍焦點》美股奈飛公布業績

　　昨日是馬丁路德金紀念日，美股與美債市場休市。港股方面，恒生指數收市報26487，跌76點或0.3%，成交2378億元。

　　各國沒重要經濟活動。在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)等。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰20/01/2026 17:27  《中國監管》上期所：去年共處理異常交易５４１宗，頻繁報撤單…

其他
More

20/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報26360點，跌102點，低水128點

20/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６４６２跌１２６點，成交８３２０２張

20/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４６２跌１２６點，低水２６點

20/01/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８１﹒７５，跌９…

20/01/2026 09:20  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０８﹒０跌６８﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區