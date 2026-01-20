《外圍焦點》美股奈飛公布業績

昨日是馬丁路德金紀念日，美股與美債市場休市。港股方面，恒生指數收市報26487，跌76點或0.3%，成交2378億元。
各國沒重要經濟活動。在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)等。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 17:33
