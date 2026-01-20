  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

20/01/2026 16:46

即月期指最後交易價26462跌126點，成交83202張

　　即月期指最後交易價26462，跌126點，低水26點，成交83202張。即月國指期貨最後交易價9088，跌57點，低水7點，成交69373張。另外，即月科指期貨最後交易價5674，跌81點，低水9點，成交138404張。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

下一篇新聞︰20/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４６２跌１２６點，低水２６點

其他
More

20/01/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８１﹒７５，跌９…

20/01/2026 09:20  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０８﹒０跌６８﹒…

20/01/2026 09:15  期指高開１９點報２６６０７，國指期貨升５點報９１５０

20/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１６１８２張減８０７３張

20/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４０６７張，減逾二萬張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區