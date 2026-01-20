  • 會員
期貨新聞

20/01/2026 19:14

《日入而息》長和傳洽售愛爾蘭移動運營商，據報中國監管部門對拼多多擴大調查

長和(00001)據報洽談出售愛爾蘭移動運營商Three Ireland
富衛(01828)今年香港銷售團隊目標人數增加至6000人；富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛期待與太古地產繼續深化合作
政府撤回陳嘉信銀紫荊勳章，3名物流署人員表現未達水平；許正宇指專責小組報告優化措施聚焦4方向，為逾1500萬元貨物引入財政審核
本港最新失業率維持3.8%，符預期，政府指消費氣氛改善有助穩定勞工市場
彭博指中國監管部門對拼多多擴大調查，逾百人員進駐上海總部
京東集團(09618)宣布成立京東美術館，預計2027年底正式開幕；京東香港推出「幸福家計劃」，為公屋戶提供全屋解決方案，夥TCL推出定製化冷氣機
阿里雲PolarDB開發者大會召開，發布AI數據湖庫等多項新品；螞蟻集團旗下螞蟻阿福升級PC端，引入DeepSearch功能
百度(09888)文心助手月活用戶數突破2億，接入京東等外部MCP工具
財政部延長服務業經營主體貸款貼息政策實施至今年底；中央財政安排風險分擔資金，為民企、私募股權投資機構發債提供徵信支持；去年中國財政赤字率約4%，各地債務利息成本降；今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」；個人消費貸款財政貼息實施期限延長至今年底；取消光伏等產品出口退稅有利於整治「內捲式」競爭；四方面優化消費貼息，升貼息上限，納入信用卡分期
中央財政向融擔基金注資50億元；規模5000億元，民間投資專項擔保計劃出台；實施中小微企業貸款貼息，每年貼息1.5個百分點，單戶上限5000萬元優化實施設備更新貸款財政貼息政策，擴展支持領域
雪球永久封禁多個違規帳號，有「大V」涉操縱市場被罰8300萬；雪球再處理一批違規帳號，永久封禁「佛系萬梅作手」等帳號
特朗普稱不獲挪威授予諾貝爾和平獎，不再有義務只考慮和平；特朗普和平理事會永久席位開價10億美元，法國總統馬克龍將拒絕邀請；聯儲局主席鮑威爾周三出席美國最高法院就庫克案舉行的聽證

《即日市況》
恒指全日跌76點收報26487連吐第四日，成交稍回增，生科、互聯網板塊回塘
　
《深滬股市》
滬綜指近平收，創業板挫1.8%，地產股全日強勢
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1725/27，日圓最新報155.72/73
　　　
《公司資訊》　
PCB設備製造商大族數控通過上市聆訊，去年首10個月純利按年升144%
內地乳製品公司君樂寶乳業申港上市，去年首9月純利升近三成
博雷頓(01333)董事及控股股東增持17萬股公司H股股份
阿里雲PolarDB開發者大會召開，發布AI數據湖庫等多項新品；螞蟻集團旗下螞蟻阿福升級PC端，引入DeepSearch功能
百度(09888)文心助手月活用戶數突破2億，接入京東等外部MCP工具
小米(01810)前高管王騰新公司「今日宜休」完成數千萬融資，智元機器人等投資
京東集團(09618)宣布成立京東美術館，預計2027年底正式開幕；京東香港推出「幸福家計劃」，為公屋戶提供全屋解決方案，夥TCL推出定製化冷氣機
啟明醫療(02500)有關附屬公司於美國提起專利侵權訴訟事件未有任何資料須予公布
富衛(01828)今年香港銷售團隊目標人數增加至6000人；富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛期待與太古地產繼續深化合作
長和(00001)據報洽談出售愛爾蘭移動運營商Three Ireland
天工國際(00826)授出3000萬股購股權予公司董事及員工
海信家電(00921)認購理財產品，認購金額18.15億元人民幣
安踏體育(02020)去年第四季品牌產品之零售金額，與24年同期相比錄得低單位數的負增長
晶苑國際(02232)擬收購埃及土地，代價3040萬美元
港龍中國地產(06968)去年合同銷售額54.03億人幣，按年微跌0.1%
MONGOLIAN MINING(00975)去年共售822.13萬噸洗選焦煤產品，較2024年增長4%
TCL電子(01070)與Sony訂立意向備忘錄，可能成立一家合資公司
復宏漢霖(02696)HLX701臨床試驗申請獲國家藥品監督管理局批准
明發集團(00846)去年度合同銷售總額按年下跌54.7%
莎莎(00178)去年第三季整體營業額按年增長12.5%，線下店舖增四間
麥迪衛康(02159)附屬公司就收購香港寰宇醫誠智慧科技發展股權簽署諒解備忘錄
聯交所對美臻集團(01825)及三名董事的紀律行動
　　
《中國要聞》　
發改委正謀劃推進一批「十五五」高技術產業重大工程；正研究制定穩崗擴容提質行動和城鄉居民增收計劃；將強化市場優勝劣汰機制，理順價格關係；將制定出台招商引資鼓勵和禁止事項清單；將出台擴大內需戰略實施方案，設國家級併購基金；優化資金分配、統一補貼標準，擴大以舊換新政策效益；綜合整治「內捲式」競爭，積極化解供大於求矛盾
最高檢依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪
無錫華潤燃氣籲用戶勿墮燃氣費充值優惠騙局
雪球永久封禁多個違規帳號，有「大V」涉操縱市場被罰8300萬；雪球再處理一批違規帳號，永久封禁「佛系萬梅作手」等帳號
去年中國對外非金融類直接投資1456.6億美元，增1.3%
兩部門指存量土地發展國家支持產業，可享受不改變用地主體的政策
六部門提供社區養老、托育、家政服務所得收入，免徵增值稅
廣州住建局加快商品房去庫存，投資1200億改造城中村；去年廣東人均可支配收入同比增4.3%，人均消費支出增4%
財政部延長服務業經營主體貸款貼息政策實施至今年底；中央財政安排風險分擔資金，為民企、私募股權投資機構發債提供徵信支持；去年中國財政赤字率約4%，各地債務利息成本降；今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」；個人消費貸款財政貼息實施期限延長至今年底；取消光伏等產品出口退稅有利於整治「內捲式」競爭；四方面優化消費貼息，升貼息上限，納入信用卡分期
中央財政向融擔基金注資50億元；規模5000億元，民間投資專項擔保計劃出台；實施中小微企業貸款貼息，每年貼息1.5個百分點，單戶上限5000萬元優化實施設備更新貸款財政貼息政策，擴展支持領域
內地去年金融業GDP增4.5%，房地產業微升0.2%；內地1月LPR連續八個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%
人行3240億逆回購利率持平，淨回籠346億；財政部對科技創新類貸款財政貼息，人行提供再貸款支持
原中國核工業集團總經理顧軍被查，卸任不足兩年；國安部前副部長高以忱大搞政商勾連、大肆收錢斂財，被開除黨籍；海南省紀委原副書記陳笑波受賄逾3735萬元，一審判囚12年
去年上海商業地產大宗交易額487億創11年新低，同比降15%
彭博指中國監管部門對拼多多擴大調查，逾百人員進駐上海總部
乘聯分會指國補退坡疊加消費升級，汽車消費將轉向高端化
優刻得發布並開源外賣比價智能體OrderWise
上期所去年共處理異常交易541宗，頻繁報撤單佔147宗
內地汽柴油價每噸均上調85元，年內第一漲
國盛金控完成吸收合併原國盛證券，今年承接客戶和業務
去年玉蘭債發行規模創新高，中歐關係持續改善有望推動擴容
　　
《寶島快訊》　
台股收升0.38%，報31759.99點
　　
《大國博弈》　
阿富汗中餐館遭恐襲中國公民1死5傷，中方強烈譴責，已向阿方緊急交涉
中國12月對日稀土出口量按月跌8%，據報擬嚴審稀土出口；日本政府數據指去年12月赴日中國遊客同比下降40%
中國據報完成1200萬噸美國大豆採購承諾；外交部指中美應在平等、尊重、互惠基礎上，探索正確相處之道
英偉達H200芯片傳被拒入華，中國客戶紛紛取消訂單
　　
《國際要聞》　
西班牙列車脫軌後相撞，已致40死37失踪
德國擬對美國進一步加徵關稅採取反制措施；德銀指歐洲持有8萬億美元美國債券和股票，關稅威脅下資本恐武器化
特朗普稱不獲挪威授予諾貝爾和平獎，不再有義務只考慮和平；特朗普和平理事會永久席位開價10億美元，法國總統馬克龍將拒絕邀請；聯儲局主席鮑威爾周三出席美國最高法院就庫克案舉行的聽證
　　
《外圍經濟》　
現貨金突破4700美元，美歐因格陵蘭島問題的緊張關係持續
加拿大通脹率升至2.4%，豁免消費稅抵銷汽油價格下跌
英國失業率維持在近五年高位，就業市場降溫
印尼盾兌美元匯價跌至歷史新低
日本大選引發債市動盪，40年國債孳息率自2007年來首次觸及4厘；受國內外政治不明朗因素影響，日經指數盤中一度下挫逾700點
美銀指對沖操作銳減，全球投資者陷入「極度看漲」狀態
　　
《其他消息》　
陳茂波展開瑞士達沃斯訪問行程，與阿曼經濟部部長討論深化金融等互利合作
政府今公布飲用水風波紀律調查結果，消息指擬褫奪陳嘉信勳章；政府撤回陳嘉信銀紫荊勳章，3名物流署人員表現未達水平
許正宇指專責小組報告優化措施聚焦4方向，為逾1500萬元貨物引入財政審核
利嘉閣指工商舖市道最低迷時期已過，料今年買賣登記金額按年增加17%
柏瑞投資指固定收益投資者今年應保持冷靜，採取穩定且審慎策略持續投資
發展局邀請市場就啟德、沙田及東涌東商業地發展專上教育學生宿舍提交意向書
羅兵咸指亞太區CEO計劃突破傳統行業邊界，尋求新增長機遇意願日益增強
運輸署指有嚴重缺點車輛會被評為危險車輛，暫時吊銷車輛牌照
宏福苑火災獨立委員會下月5日舉行指示會議，將邀公眾提交大火相關資料
本港最新失業率維持3.8%，符預期，政府指消費氣氛改善有助穩定勞工市場
投資署指韓國高端髮型品牌LEEKAJA登陸中環，公司設立香港地區總部擴展亞洲市場
會財局譴責執業會計師鄧裕楠漠視法定要求，暫時吊銷其註冊18個月並罰款20萬
金管局呼籲市民提防偽冒金管局及其總裁社交媒體帳戶
　

