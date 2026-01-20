《日入而息》長和傳洽售愛爾蘭移動運營商，據報中國監管部門對拼多多擴大調查

發改委正謀劃推進一批「十五五」高技術產業重大工程；正研究制定穩崗擴容提質行動和城鄉居民增收計劃；將強化市場優勝劣汰機制，理順價格關係；將制定出台招商引資鼓勵和禁止事項清單；將出台擴大內需戰略實施方案，設國家級併購基金；優化資金分配、統一補貼標準，擴大以舊換新政策效益；綜合整治「內捲式」競爭，積極化解供大於求矛盾

最高檢依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪

無錫華潤燃氣籲用戶勿墮燃氣費充值優惠騙局

雪球永久封禁多個違規帳號，有「大V」涉操縱市場被罰8300萬；雪球再處理一批違規帳號，永久封禁「佛系萬梅作手」等帳號

去年中國對外非金融類直接投資1456.6億美元，增1.3%

兩部門指存量土地發展國家支持產業，可享受不改變用地主體的政策

六部門提供社區養老、托育、家政服務所得收入，免徵增值稅

廣州住建局加快商品房去庫存，投資1200億改造城中村；去年廣東人均可支配收入同比增4.3%，人均消費支出增4%

財政部延長服務業經營主體貸款貼息政策實施至今年底；中央財政安排風險分擔資金，為民企、私募股權投資機構發債提供徵信支持；去年中國財政赤字率約4%，各地債務利息成本降；今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」；個人消費貸款財政貼息實施期限延長至今年底；取消光伏等產品出口退稅有利於整治「內捲式」競爭；四方面優化消費貼息，升貼息上限，納入信用卡分期

中央財政向融擔基金注資50億元；規模5000億元，民間投資專項擔保計劃出台；實施中小微企業貸款貼息，每年貼息1.5個百分點，單戶上限5000萬元優化實施設備更新貸款財政貼息政策，擴展支持領域

內地去年金融業GDP增4.5%，房地產業微升0.2%；內地1月LPR連續八個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%

人行3240億逆回購利率持平，淨回籠346億；財政部對科技創新類貸款財政貼息，人行提供再貸款支持

原中國核工業集團總經理顧軍被查，卸任不足兩年；國安部前副部長高以忱大搞政商勾連、大肆收錢斂財，被開除黨籍；海南省紀委原副書記陳笑波受賄逾3735萬元，一審判囚12年

去年上海商業地產大宗交易額487億創11年新低，同比降15%

彭博指中國監管部門對拼多多擴大調查，逾百人員進駐上海總部

乘聯分會指國補退坡疊加消費升級，汽車消費將轉向高端化

優刻得發布並開源外賣比價智能體OrderWise

上期所去年共處理異常交易541宗，頻繁報撤單佔147宗

內地汽柴油價每噸均上調85元，年內第一漲

國盛金控完成吸收合併原國盛證券，今年承接客戶和業務