《外圍焦點》英國公布房價指數，美國公布新屋動工等數據

受美國總統特朗普升級對歐關稅威脅，以及丹麥退休基金宣布清倉美債的雙重打擊下，市場對美國主權債務的可持續性產生憂慮，資金恐慌性撤離美元資產，導致美股昨日經歷自去年10月以來最大幅拋售。道指收市跌870.74點或1.76%，報48488.59點；標普500指數跌143.15點或2.06%，報6796.86點；納指跌561.07點或2.39%，報22954.32點。港股方面，恒生指數收市報26585，升97點或0.4%，成交2505億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:15pm，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲、審慎政策執行董事貝利，以及審慎監管委員會(PRC)外部成員Antony Jenkins與Marjorie Ngwenya參加國會財政特別委員會(TSC)聽證會。11:45pm，美國總統特朗普抵達達沃斯參加世界經濟論壇，特朗普與外國領導人會晤，並出席商界領袖招待會。22日凌晨12:45am，歐洲央行總裁拉加德出席世界經濟論壇活動。



數據方面，今日5:30pm，英國公布11月房價指數。今晚9:30pm，美國公布12月建築許可；12月新屋動工。11:00pm，美國公布12月成屋待完成銷售，月率料由3.3%逆轉至下滑0.3%；12月領先指標。



在美國，今日公布業績的公司有：強生(US.JNJ)等。

