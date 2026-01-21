  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

21/01/2026 16:46

《外圍焦點》英國公布房價指數，美國公布新屋動工等數據

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美股三大指數下跌，道指跌870.74點，標普500跌143.15點，納指跌561.07點
▷ 恒生指數收報26585點，升97點，成交2505億元
▷ 英國公布11月房價指數，美國公布12月新屋動工等數據

　　受美國總統特朗普升級對歐關稅威脅，以及丹麥退休基金宣布清倉美債的雙重打擊下，市場對美國主權債務的可持續性產生憂慮，資金恐慌性撤離美元資產，導致美股昨日經歷自去年10月以來最大幅拋售。道指收市跌870.74點或1.76%，報48488.59點；標普500指數跌143.15點或2.06%，報6796.86點；納指跌561.07點或2.39%，報22954.32點。港股方面，恒生指數收市報26585，升97點或0.4%，成交2505億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:15pm，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲、審慎政策執行董事貝利，以及審慎監管委員會(PRC)外部成員Antony Jenkins與Marjorie Ngwenya參加國會財政特別委員會(TSC)聽證會。11:45pm，美國總統特朗普抵達達沃斯參加世界經濟論壇，特朗普與外國領導人會晤，並出席商界領袖招待會。22日凌晨12:45am，歐洲央行總裁拉加德出席世界經濟論壇活動。

　　數據方面，今日5:30pm，英國公布11月房價指數。今晚9:30pm，美國公布12月建築許可；12月新屋動工。11:00pm，美國公布12月成屋待完成銷售，月率料由3.3%逆轉至下滑0.3%；12月領先指標。

　　在美國，今日公布業績的公司有：強生(US.JNJ)等。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰21/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６５７０升１０８點，成交８０２９４張

下一篇新聞︰21/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６５７０升１０８點，低水１５點

其他
More

21/01/2026 15:01  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４８﹒０升１８﹒…

21/01/2026 09:15  期指低開６８點報２６３９４，國指期貨跌４２點報９０４６

21/01/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４４﹒２５升１４…

21/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２９３３８張，增逾萬三張

21/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２０８７張增８０２０張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區