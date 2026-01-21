  • 會員
期貨新聞

21/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26570升108點，低水15點

　　即月期指最後交易價26570，升108點，低水15點，暫成交80294張。即月國指期貨最後交易價9119，升31點，低水4點，暫成交77818張。另外，即月科指期貨最後交易價5750，升76點，高水4點，暫成交116447張。
《經濟通通訊社21日專訊》

