《外圍焦點》美國公布個人消費等數據，歐元區公布消費者信心指數

美國總統特朗普在達沃斯論壇期間宣布，已與北約就格陵蘭問題達成協議框架，並暫緩原定針對歐洲的新一輪關稅制裁。市場避險情緒顯著降溫，資金重新追捧增長型股份，帶動美股三大指數昨日大幅上揚。道指收市升588.64點或1.21%，報49077.23點；標普500指數升78.76點或1.16%，報6875.62點；納指升270.50點或1.18%，報23224.82點。港股方面，恒生指數收市報26629，升44點或0.2%，成交2349億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，美國總統特朗普出席和平委員會(Board of Peace)章程發布會後離開達沃斯。11:15pm，達沃斯舉行關於增長問題的討論會，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃參與討論；同一時間，召開關於中東經濟的專題討論會。23日凌晨12:00am，歐洲理事會主席科斯塔召集歐盟27個成員國的領導人舉行特別峰會，討論跨大西洋關係。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上3.8%；第三季個人消費料由2.5%升上3.5%；連續申請失業救濟金人數料由188.4萬升至189萬；首次申請失業救濟金人數料由19.8萬升至20.9萬。11:00pm，美國公布11月個人消費；11月個人所得。同一時間，歐元區公布1月消費者信心指數，料由負13.1收窄至負13。明日凌晨零時，美國公布1月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由1升至4。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。



在美國，今日公布業績的公司有：英特爾(US.INTC)、寶潔(US.PG)等。

《經濟通通訊社22日專訊》