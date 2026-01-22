期指高開150點報26720，國指期貨升42點報9161

期指高開150點報26720，國指期貨高開42點報9161，科指期貨高開22點報5772。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 09:15
