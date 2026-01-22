即月期指最後交易價26646升76點，高水16點

即月期指最後交易價26646，升76點，高水16點，暫成交67954張。即月國指期貨最後交易價9114，跌5點，平水，暫成交67797張。另外，即月科指期貨最後交易價5769，升19點，高水7點，暫成交81149張。

《經濟通通訊社22日專訊》