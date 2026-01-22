即月期指最後交易價26646升76點，高水16點

即月期指最後交易價26646，升76點，高水16點，暫成交67954張。即月國指期貨最後交易價9114，跌5點，平水，暫成交67797張。另外，即月科指期貨最後交易價5769，升19點，高水7點，暫成交81149張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
22/01/2026 16:31
即月期指最後交易價26646，升76點，高水16點，暫成交67954張。即月國指期貨最後交易價9114，跌5點，平水，暫成交67797張。另外，即月科指期貨最後交易價5769，升19點，高水7點，暫成交81149張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
下一篇新聞︰22/01/2026 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１９﹒５升９﹒５點
22/01/2026 09:15 期指高開１５０點報２６７２０，國指期貨升４２點報９１６１
22/01/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２７﹒２５升１７…
22/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３３９０７張增４５６９張
22/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５０６４張增２９７７張
22/01/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５４７６張，增２５７２張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON