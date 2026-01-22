【夜期時段】即月期指最新報26807點，升161點，高水177點

即月期指在夜期時段開市報26656點，升10點，高水26點，最新報26807點，升161點，高水177點，合約成交2348張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9121點，升7點，高水7點，最新報9175點，升61點，高水61點，合約成交1352張。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 17:20
