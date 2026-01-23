即月期指最後交易價26718升72點，低水32點

即月期指最後交易價26718，升72點，低水32點，暫成交79241張。即月國指期貨最後交易價9151，升37點，低水10點，暫成交92649張。另外，即月科指期貨最後交易價5787，升18點，低水11點，暫成交120423張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
23/01/2026 16:31
