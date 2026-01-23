即月期指最後交易價26718升72點，低水32點

即月期指最後交易價26718，升72點，低水32點，暫成交79241張。即月國指期貨最後交易價9151，升37點，低水10點，暫成交92649張。另外，即月科指期貨最後交易價5787，升18點，低水11點，暫成交120423張。

《經濟通通訊社23日專訊》