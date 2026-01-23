《日入而息》高等法院批准滙豐私有化恒生銀行料下周一生效；中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

據報印尼礦企「PT Merdeka Gold Resources」擬在港上市

恒生銀行(00011)九龍區首間「優越私人理財中心」開幕

高等法院批准滙豐(00005)私有化恒生銀行(00011)，料下周一生效；恒生私有化計劃獲高院認許，恒生(11)上市地位將被撤銷，將於下周二下午4時正起生效；滙豐保險在去年首三季錄得444.6億元新造業務保費

金輝集團(00137)附屬出售船舶交易被撤銷

特步(01368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長

騰訊(00700)持股遊戲開發商Ubisoft重組撥備，料錄約91.6億元經營虧損；騰訊通報2025年反舞弊指超90人被解聘，超20員工被移送公安

中銀香港(02388)截至去年11月底，該行18至35歲的年輕新客戶開戶人數按年增近九成

東風集團(00489)私有化及分派嵐圖已獲中證監批准，有待聯交所批准

王寧接受官媒專訪稱潮玩是情緒價值與文化記憶的承載，泡泡瑪特(09992)已成中國「土特產」

惠記集團(00610)宏達與惠保建築已訂立合營企業協議補充協議

中國人壽(02628)擬與國壽啟遠訂立合夥協議；王軍輝辭任公司非執行董事；中國人壽、浦東創投、國投先導及國壽基礎擬與創智和瑞及領智盈上海訂立合夥協議

廣汽(02238)埃安夥滴滴合作Robotaxi R2車型正式交付；一汽豐田、廣汽豐田召回近1.6萬輛汽車，涉多媒體屏系統控制程序問題

德泰新能源(00559)要求上市覆核委員會覆核決定，股份將繼續買賣

聯交所指夢東方(00593)本月27日起除牌

中石化(00386)去年度原油產量按年微增0.2%，天然氣產量按年升逾4%

十方控股(01831)委任董事會聯席主席

甘肅銀行(02139)石海龍擔任行長任職資格已獲核准

彭博據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構