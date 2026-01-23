  • 會員
期貨新聞

23/01/2026 19:05

《日入而息》高等法院批准滙豐私有化恒生銀行料下周一生效；中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

高等法院批准滙豐(00005)私有化恒生銀行(00011)，料下周一生效
騰訊(00700)持股遊戲開發商Ubisoft重組撥備，料錄約91.6億元經營虧損；騰訊通報2025年反舞弊指超90人被解聘，超20員工被移送公安
東風集團(00489)私有化及分派嵐圖已獲中證監批准，有待聯交所批准
惠記集團(00610)宏達與惠保建築已訂立合營企業協議補充協議
中石化(00386)去年度原油產量按年微增0.2%，天然氣產量按年升逾4%
廣東去年社會融資規模增量2.78萬億元，同比多增3661億；廣州掛牌出讓天河區巨型地塊，起拍總價186.4億元
習近平與巴西總統盧拉通電話，籲捍衛兩國和全球南方共同利益
六大行已落實個人消費貸財政貼息政策延長及擴大範圍
深圳去年末深圳存款同比增8000億，貸款增2000億
中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%
第三期「簡約公屋」本月尾接受申請，包括柴灣及啟德世運道

《即日市況》
恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點
　
《深滬股市》
滬綜指收升0.3%本周漲0.8%，人行放水兩市成交重上3萬億
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1735/38，日圓最新報158.04/05
　　　
《公司資訊》　
據報印尼礦企「PT Merdeka Gold Resources」擬在港上市
恒生銀行(00011)九龍區首間「優越私人理財中心」開幕
高等法院批准滙豐(00005)私有化恒生銀行(00011)，料下周一生效；恒生私有化計劃獲高院認許，恒生(11)上市地位將被撤銷，將於下周二下午4時正起生效；滙豐保險在去年首三季錄得444.6億元新造業務保費
金輝集團(00137)附屬出售船舶交易被撤銷
特步(01368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長
騰訊(00700)持股遊戲開發商Ubisoft重組撥備，料錄約91.6億元經營虧損；騰訊通報2025年反舞弊指超90人被解聘，超20員工被移送公安
中銀香港(02388)截至去年11月底，該行18至35歲的年輕新客戶開戶人數按年增近九成
東風集團(00489)私有化及分派嵐圖已獲中證監批准，有待聯交所批准
王寧接受官媒專訪稱潮玩是情緒價值與文化記憶的承載，泡泡瑪特(09992)已成中國「土特產」
惠記集團(00610)宏達與惠保建築已訂立合營企業協議補充協議
中國人壽(02628)擬與國壽啟遠訂立合夥協議；王軍輝辭任公司非執行董事；中國人壽、浦東創投、國投先導及國壽基礎擬與創智和瑞及領智盈上海訂立合夥協議
廣汽(02238)埃安夥滴滴合作Robotaxi R2車型正式交付；一汽豐田、廣汽豐田召回近1.6萬輛汽車，涉多媒體屏系統控制程序問題
德泰新能源(00559)要求上市覆核委員會覆核決定，股份將繼續買賣
聯交所指夢東方(00593)本月27日起除牌
中石化(00386)去年度原油產量按年微增0.2%，天然氣產量按年升逾4%
十方控股(01831)委任董事會聯席主席
甘肅銀行(02139)石海龍擔任行長任職資格已獲核准
彭博據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構
招行(03968)去年未經審計純利按年升1.21%至1501.81億人幣
　　
《中國要聞》　
中韓自貿協定第二階段第13輪談判北京舉行，取得積極進展
中國救援黃岩島附近海域外籍遇險貨船，救起17人其中兩人遇難
商務部編制擴大消費「十五五」規劃，深入實施提振消費專項行動；去年手機、智能機器人網上零售額分別增20.5%、18%
知識產權局支持海南在跨境電商知識產權治理等方面先行先試；中國專利密集型產業增加值突破18萬億元；將進一步加大涉外知識產權保護力度；商標法大修，知識產權局表示更大力度規制商標惡意搶註和囤積；完善人工智能等新領域新業態知識產權保護制度
統計局聲明「國民通辦」APP非法收集民眾身份信息並詐騙
六大行已落實個人消費貸財政貼息政策延長及擴大範圍
半夏投資李蓓稱中國樓市或兩季內見底並迎來上升周期
市監總局首次禁止公用事業領域併購，佛山南海兩企合營告吹
廣東去年社會融資規模增量2.78萬億元，同比多增3661億；廣州掛牌出讓天河區巨型地塊，起拍總價186.4億元
深圳去年末深圳存款同比增8000億，貸款增2000億
甘肅酒泉市以建設國家商業航天發射基地為戰略定位
公募基金規模突破37萬億元，中際旭創登頂公募重倉股
人行1250億逆回購利率持平，全周放水2295億；去年熊貓債發行規模1633億元，同比增15.6%；人行上海總部去年新增貸7734億，存款增2.35萬億；星展指人民幣升勢屬追落後，料減少人行貨幣寬鬆掣肘；人行強化貨幣寬鬆承諾，1月中長期投放創紀錄達萬億元
中國信通院下周一召開「星算．智聯」太空算力研討會
宇樹科技去年人形機器人實際出貨量超5500台，量產下線超6500台
燧原科技60億上海科創板IPO獲受理，騰訊為第一大股東
20億私募瑞豐達爆雷案，機構及責任人被罰逾4000萬，實控人終身禁入證券市場
網信辦指不得在首頁、彈窗等當眼位置呈現可能影響未成年人身心健康信息
中證監指余韓操縱67個帳戶推高博士眼鏡股價，罰沒共10億
路勁指附屬公司向浙江曦倫商業運營管理公司出售物業權益，總代價為1.003億人幣
　　
《寶島快訊》　
台股收升0.68%，報31961.51點
　　
《大國博弈》　
習近平與巴西總統盧拉通電話，籲捍衛兩國和全球南方共同利益
中國外交部回應「特朗普4月訪華」表示沒有可提供的信息
中美達最終協議，TikTok成立新合資公司，字節持股降至19.9%
黃仁勳據報將訪華，下周一出席北京公司聚會
中國外交部回應英國首相施紀賢擬下周訪華表示將適時發布消息；凌激晤英駐華貿易使節及30家英企代表表示歡迎擴大對華投資
　　
《國際要聞》　
澤連斯基稱美烏俄代表日內在阿聯酋舉行三方會談，討論烏東領土問題
摩根大通CEO戴蒙去年薪酬提高10.3%，至4300萬美元
　　
《外圍經濟》　
新西蘭第四季CPI按年上升3.1%，較預期高
日本2025年平均核心通脹達3.1%，央行料日內維持利率水平不變；日本利率公布後債市表現穩定，40年期國債孳息率下跌5.5個基點；日本央行維持利率在0.75厘不變，上調通脹預期；日本央行即將公布利率，財相開腔救市，稱降低消費稅時機未定；植田和男助穩定日債，表示食品消費稅下調尚未有定論；安聯指日本央行料維持利率不變，續對日本股票持正面看法
馬斯克首次亮相達沃斯論壇，宣稱Robotaxi年內將在美國廣泛推出；馬斯克預計特斯拉FSD系統2月獲批准入華；馬斯克擬報擬推進SpaceX 7月上市，估值達1.5萬億美元；據報SpaceX選定美銀、高盛、摩通及大摩任其IPO牽頭行；對沖基金大鱷格里芬稱日本債市動盪是警示訊號，美國需要整頓金融體系
法國巴黎銀行據報正尋求裁減約1200個職位
蘋果據報押注AI穿戴裝置，擬明年推智能胸針
　　
《其他消息》　
李家超稱香港會善用一國兩制下擁有國家和國際機遇的雙重疊加優勢，積極拓展全球經貿網絡
「跨境理財通2.0」落地以來，深圳銀行辦理跨境收付金額526億元；去年末粵港澳「跨境理財通」跨境人民幣資金匯劃1313億
彭博指據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制
政府就「青衣先進建造業產業大樓發展」合約公開招標
警方「守網者」指本地女子收白撞訊息扮網上投資專家被騙730萬
廉政公署指《銀行業誠信約章》獲全數165間銀行參與；廉署拘捕莊臣高層及分判商共14人，當中涉及外判清潔合約貪污
恒指公司科指成分股傾向維持30隻，生態系統獲得市場認可
地政總署指短期租約方式招標出租4幅位於離島、元朗和屯門的政府土地
12月經絡按揭息率指數按月下跌6點子，連跌3個月創5個月新低
仲量聯行曾煥平稱香港住宅樓市已觸底，對用家而言現時為入市好時機
摩通私銀揩今年香港房地產信貸提供具吸引力機會，偏好投資級信貸
金發局委任黃永光及包文駿為香港財富傳承學院董事會副主席
中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%
11%受訪者預期2026年第一季業務狀況較上季佳
保監局指去年首三季毛保費總額按年升32.5%
第三期「簡約公屋」本月尾接受申請，包括柴灣及啟德世運道
羅淑佩預計內地春節黃金周期間訪港旅客人數將顯著上升
　

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

其他
More

