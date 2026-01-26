  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

26/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數119541張，減12042張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(23日)共為119541張，較前減12042張；若計入其他月份的未平倉合約，總數142979張，減7571張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/01(五)119541-12042142979-7571
22/01(四)131583-3893150550589
21/01(三)13547625721499613058
20/01(二)13290460791469036528
19/01(一)126825-11402140375-11471

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/01(五)48912-440609921479
22/01(四)4935212859513486
21/01(三)49224-114359027-1173
20/01(二)5036793760200966
19/01(一)4943090659234900

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

上一篇新聞︰26/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８８０１１張，減逾萬七張

下一篇新聞︰23/01/2026 19:06  《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布耐用品訂單等數據

其他
More

26/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６３２３張減逾二萬二張

23/01/2026 19:05  《日入而息》高等法院批准滙豐私有化恒生銀行料下周一生效；中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７３３點，升１５點，低水１７點

23/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６７１８升７２點，成交７９２４１張

23/01/2026 16:45  《外圍焦點》歐元區、英國及美國公布ＰＭＩ，美國公布密大消費…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區